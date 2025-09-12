Argentina vs Países Bajos en Copa Davis: fecha y horario de los partidos

El tenis argentino vive una jornada decisiva este fin de semana. La Selección Argentina enfrentará a Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2025 en territorio neerlandés. El equipo capitaneado por Javier Frana buscará asegurar su clasificación al Final 8 que se disputará en noviembre en Bolonia. Los encuentros se desarrollarán bajo el formato al mejor de cinco puntos en el MartiniPlaza de Groningen.

La serie comenzará el viernes 12 de septiembre a las 9:00 de la mañana, hora argentina. La actividad continuará el sábado 13 de septiembre a la misma hora con el partido de dobles y los encuentros restantes. Los fanáticos podrán seguir toda la acción a través de TyC Sports y DSports en televisión. El streaming estará disponible por TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow para quienes prefieran ver los partidos online.

Argentina presenta un equipo sólido encabezado por Francisco Cerúndolo, actual número 21 del ranking mundial ATP. El porteño será acompañado por Tomás Etcheverry como segundo singlista, quien superó en la decisión final a Francisco Comesaña. La dupla de dobles estará conformada por Horacio Zeballos, reciente campeón del US Open junto al español Marcel Granollers, y Andrés Molteni. Comesaña completa la nómina de cinco jugadores y vivirá su primera experiencia en Copa Davis.

El sorteo realizado en Groningen definió el orden de los enfrentamientos para el primer día. Tomás Etcheverry abrirá la serie enfrentando a Jesper de Jong a las 9:00 horas argentinas del viernes. A continuación, Francisco Cerúndolo se medirá con Botic van de Zandschulp en el duelo más atractivo de la jornada inicial. El sábado comenzará con el dobles entre Zeballos-Molteni contra Sander Arends-Sem Verbeek, seguido de los singles invertidos en caso de ser necesarios.

Los Países Bajos llegan a esta instancia como subcampeones de la edición 2024 tras perder la final ante Italia. El equipo local no contará con su mejor raqueta, Tallon Griekspoor, quien decidió priorizar el circuito ATP y se bajó de la convocatoria. Esta ausencia representa una ventaja importante para las chances argentinas, considerando que el neerlandés ocupa el puesto 31 del ranking mundial. Van de Zandschulp y de Jong serán los encargados de representar a los locales en singles.

El historial entre ambos países favorece claramente a Argentina. El único antecedente se remonta a 2009, cuando el equipo nacional se impuso por un contundente 5-0 en el Estadio Mary Terán de Weiss sobre polvo de ladrillo. Aquella serie se disputó tras la dolorosa final perdida ante España en Mar del Plata en 2008. Las condiciones actuales son completamente diferentes, con cancha rápida bajo techo y un contexto competitivo distinto para ambas selecciones.

El ganador de esta eliminatoria obtendrá el boleto directo al Final 8 de la Copa Davis 2025. La fase final se desarrollará entre el 18 y el 23 de noviembre en el BolognaFiere de Bolonia, Italia, donde ya espera el anfitrión y campeón vigente. Argentina buscará repetir sus participaciones en esta instancia, habiendo llegado en dos oportunidades desde el cambio de formato de la competencia. El equipo de Frana parte con favoritismo, especialmente por la fortaleza en el dobles con Zeballos en su mejor momento deportivo.

Copa Davis 2024 - Argentina vs Países Bajos: fechas y horarios

Viernes 12 de septiembre

9:00 hs: Tomás Etcheverry vs. Jesper de Jong (Single 1)

A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Botic van de Zandschulp (Single 2)

Sábado 13 de septiembre

9:00 hs: Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek (Dobles)

A continuación (si es necesario): Francisco Cerúndolo vs. Jesper de Jong (Single 3)

A continuación (si es necesario): Tomás Etcheverry vs. Botic van de Zandschulp (Single 4)

Los horarios corresponden a la República Argentina. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y DSports.