Cerúndolo ganó y Argentina se aseguró el segundo punto vs. Países Bajos en Copa Davis

Cerúndolo ganó y Argentina se aseguró otro punto vs. Países Bajos en Copa Davis

Argentina está 2 a 0 en la serie contra Países Bajos de la Copa Davis y se acerca aún más al Final 8 del torneo que tendrá lugar entre el 18 y el 23 de noviembre en el BolognaFiere de Bolonia, Italia. El tenista argentino Francisco Cerúndolo se impuso contra Botic van de Zandschulp por 7-6 y 6-1, resultado que lo deja aún más cerca del objetivo. Si bien todavía restan tres compromisos más que tendrán lugar este fin de semana, la victoria de Cerúndolo es un paso gigante.

De esta manera, se sumó al triunfo de su compañero Tomás Etcheverry, quien poco antes le ganó por un doble 6-4 a Jesper de Jong. El próximo compromiso será en el dobles de este sábado por la mañana donde se presentarán Horacio Zeballos y Andrés Molteni contra Sander Arends y Sem Verbeek. En dicho cotejo, el seleccionado nacional irá por una tercer éxito en la serie contra los neerlandeses para definir el cruce antes de los singles restantes.

Durante el primer set se mantuvo la paridad y fue el dueño de casa el que estuvo más cerca de ganarlo. Sin embargo, la remontada del argentino cuando estaba 5-4 abajo fue clave para igualar las acciones y su rival reaccionó a tiempo para llevarlo al tiebreak, donde Cerúndolo se impuso por 7-4. Ya en el segundo set el visitante superó claramente a van de Zandschulp sellando su victoria y el segundo punto para el conjunto nacional.

Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis: fecha, hora, lugar, TV en vivo y streaming

La serie tendrá lugar entre el viernes 12 y el sábado 13 del mencionado mes desde las 9 de la mañana (hora argentina), con la televisación de TyC Sports y DSports. El streaming online correrá por las cuentas de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Los encuentros tendrán lugar en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3855 espectadores que está ubicado en la ciudad de Groningen, la cual se encuentra a unos 180 kilómetros de Ámsterdam, la capital neerlandesa.

Cómo está el historial entre Argentina y Países Bajos

El historial entre ambos países favorece claramente a Argentina. El único antecedente se remonta a 2009, cuando el equipo nacional se impuso por un contundente 5-0 en el Estadio Mary Terán de Weiss sobre polvo de ladrillo. Aquella serie se disputó tras la dolorosa final perdida ante España en Mar del Plata en 2008. Las condiciones actuales son completamente diferentes, con cancha rápida bajo techo y un contexto competitivo distinto para ambas selecciones.

Copa Davis 2025 - Argentina vs Países Bajos: fechas y horarios

Sábado 13 de septiembre

9:00 hs: Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek (Dobles)

A continuación (si es necesario): Francisco Cerúndolo vs. Jesper de Jong (Single 3)

A continuación (si es necesario): Tomás Etcheverry vs. Botic van de Zandschulp (Single 4)

Los horarios corresponden a la República Argentina. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y DSports.