Furor por la nueva plataforma para comprar puerta a puerta sin impuestos

El Grupo Novatech lanzó Pipestore, una plataforma de ecommerce puerta a puerta que promete cambiar la forma en que los argentinos acceden a comprar productos importados. El diferencial más fuerte es que los clientes podrán comprar electrodomésticos y tecnología en el exterior sin pagar impuestos, con precios hasta un 30% más bajos y entrega en menos de 15 días.

La propuesta también incluye artículos fabricados en Tierra del Fuego por la propia Novatech, con rebajas de entre un 10% y 20% sobre el precio de venta al público. De esta manera, los usuarios tendrán acceso tanto a productos importados como a los desarrollados localmente, siempre con la garantía oficial y servicio postventa en Argentina.

Además, quienes ingresen al sitio web o las redes de Pipestore recibirán un cupón de 10% de descuento en la primera compra. Los pagos pueden realizarse en pesos con tarjetas tradicionales o mediante créditos personales de retailers asociados, lo que amplía las opciones de financiación.

“Con esta propuesta, Pipestore no solo facilita el acceso a productos importados a precios competitivos, sino que asegura rapidez y garantía oficial, sin sorpresas para el consumidor”, afirmó Pablo Rubio, CEO del Grupo Novatech. Por su parte, Ignacio Cocco, director comercial, destacó que la iniciativa también está orientada al canal retail, permitiendo a los comercios ampliar su inventario internacional de forma simple y a bajo costo.

Qué productos se pueden comprar

En su catálogo inicial, Pipestore ofrece heladeras, lavarropas, lavavajillas, microondas, notebooks, celulares, Smart TVs y equipos de climatización de la marca ENOVA y de otras compañías internacionales. Según la empresa, pronto se sumarán nuevos productos como freezers y más modelos de aire acondicionado.

El lanzamiento de Pipestore se da en un contexto favorable: desde diciembre de 2024, el Gobierno flexibilizó el régimen de compras internacionales puerta a puerta, habilitando operaciones de hasta US$ 3.000 anuales y 40 kilos por persona, siempre para uso personal. Esto generó un auge del consumo online en Argentina, especialmente en productos tecnológicos.

Fundada en 2004, Novatech es una compañía argentina líder en tecnología e innovación. Con plantas en Tierra del Fuego, Catamarca y el Distrito Tecnológico de Buenos Aires, produce notebooks, tablets, smartphones, electrodomésticos y TV, tanto bajo su marca ENOVA como en asociación exclusiva con Skyworth, Konka y Quantum. La empresa cuenta con más de 250 empleados y centros logísticos que distribuyen a todo el país.