El requisito que pide ARCA para poder ingresar electrodomésticos desde Chile

El requisito para traer heladeras de Chile.

Muchos argentinos optan por realizar compras en el exterior ante los elevados precios del mercado local y debido a que en los países vecinos se pueden conseguir productos a precios muchos más bajos. En ese sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un requisito para el ingreso de ciertos electrodomésticos como las heladeras.

A partir de una resolución publicada por la Dirección General de Aduanas, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó el ingreso de electrodomésticos de línea blanca, que hasta hace poco tiempo estaban prohibidos. Se estima que los electrodomésticos salen entre un 40 y 60 por ciento más baratos en Chile, uno de los lugares más elegidos por los argentinos para ir de compras.

En caso de que sea para uso personal y no comercial, quienes viajen al exterior pueden traer consigo electrodomésticos como estufas, cocinas, microondas, calefones, heladeras, aires acondicionados, hornos eléctricos, o campanas extractoras. La modificación habilita a los argentinos mayores de 16 años a traer, una vez por año, hasta una unidad nueva de cada categoría

Para ello, las personas deben cumplir una serie de requisitos como realizar un trámite obligatorio en línea a través del micrositio "Viajeros" de ARCA, donde deberán completar el formulario OM2153-A, identificar su producto, detallar su uso personal, y aceptar las condiciones del nuevo régimen y abonar los tributos correspondientes de los impuestos.

Cómo llenar el formulario que pide ARCA para ingresar electrodomésticos

Ingresar al micrositio “Viajeros” de ARCA (dentro del portal de AFIP).

Completar la declaración jurada online indicando el producto adquirido.

El sistema genera una liquidación de los aranceles e impuestos a pagar.

Una vez abonado, se debe conservar el comprobante digital o impreso para presentarlo en aduana al ingresar al país.

Sin este paso, el electrodoméstico no será liberado para su ingreso.

¿Cuánto cuesta ingresar una heladera desde Chile?

El cálculo de impuestos se realiza según la posición arancelaria y el valor de la mercadería. Para electrodomésticos de línea blanca, se aplica:

14% de arancel de importación.

21% de IVA.

11% de Ganancias (por tratarse de bien de uso personal).

2,5% de Ingresos Brutos.

Un dato importante es que este nuevo esquema no permite el uso del cupo libre de tributos, sino que la importación del electrodoméstico queda sujeta al pago de aranceles conforme al régimen general y no se puede acumular con otros beneficios tributarios.

Qué nuevos electrodomésticos permite traer ARCA del exterior:

Heladeras

Aires acondicionados

Microondas

Hornos eléctricos

Congeladores

Calefones

Termotanques

Cocinas

Estufas

Campanas extractoras