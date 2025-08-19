Los impuestos de ARCA que vencen en agosto.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario de impuestos que vencerán en agosto de 2025 tanto para las personas físicas como para las jurídicas y te contamos uno a uno cuales son.

Hay algunas fechas claves a tener en cuenta cómo es el caso del vencimiento del monotributo, ya que la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede aplicar distintas sanciones para los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones.

Todos los vencimientos de los impuestos de ARCA en agosto

Recategorización del Monotributo

Fecha límite 5 de agosto.

Pago de autónomos

Pago mensual 5 de agosto.

Casas particulares

Pago obligatorio 11 de agosto.

Empleadores

Vencimiento por terminación de CUIT: 0-1-2-3, 11 de agosto; 4-5-6 12 de agosto; 7-8-9 13 de agosto.

Ganancias y Bienes Personales

Primer anticipo del 2025 por terminación de CUIT: 0-1-2-3, 13 de agosto; 4-5-6 14 de agosto; 7-8-9 18 de agosto.

Casas particulares

Pago voluntario 18 de agosto.

IVA y Libro de IVA Digital

Presentación y pago de declaración jurada por terminación de CUIT: 0-1 18 de agosto; 2-3 19 de agosto; 4-5 20 de agosto; 6-7 21 de agosto; 8-9 22 de agosto.

Monotributo

Pago mensual 20 de agosto.