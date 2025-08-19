La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario de impuestos que vencerán en agosto de 2025 tanto para las personas físicas como para las jurídicas y te contamos uno a uno cuales son.
Hay algunas fechas claves a tener en cuenta cómo es el caso del vencimiento del monotributo, ya que la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede aplicar distintas sanciones para los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones.
Todos los vencimientos de los impuestos de ARCA en agosto
- Recategorización del Monotributo
Fecha límite 5 de agosto.
- Pago de autónomos
Pago mensual 5 de agosto.
- Casas particulares
Pago obligatorio 11 de agosto.
- Empleadores
Vencimiento por terminación de CUIT: 0-1-2-3, 11 de agosto; 4-5-6 12 de agosto; 7-8-9 13 de agosto.
- Ganancias y Bienes Personales
Primer anticipo del 2025 por terminación de CUIT: 0-1-2-3, 13 de agosto; 4-5-6 14 de agosto; 7-8-9 18 de agosto.
- Casas particulares
Pago voluntario 18 de agosto.
- IVA y Libro de IVA Digital
Presentación y pago de declaración jurada por terminación de CUIT: 0-1 18 de agosto; 2-3 19 de agosto; 4-5 20 de agosto; 6-7 21 de agosto; 8-9 22 de agosto.
- Monotributo
Pago mensual 20 de agosto.