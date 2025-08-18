Los cambios de ARCA para las exportaciones.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre cambios en el régimen aduanero vigente, más específicamente en los procesos vinculados a las exportaciones aéreas.

Esto quedó plasmado mediante la Resolución General N° 5745/25 a través de la cual la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la eliminación del requisito de cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para operaciones realizadas por vía aérea.

Esto se traduce en la reducción de tiempos de gestión y en la simplificación del circuito operativo para los exportadores ya que apunta a optimizar los controles previos, eliminando procedimientos considerados redundantes, especialmente para el sector agroindustrial y para las operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y exportaciones de cuero.

Hasta este cambio que introdujo ARCA estas operaciones debían realizar autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación, pero ahora con la nueva resolución esas autoliquidaciones dejarán de aplicarse. Además el nuevo esquema establece que las liquidaciones de beneficios serán de manera automática a través del SIM.

Esto se da sólo si se cumplen algunos requisitos como ser exportador habilitado, contar con el cumplido de la operación registrado, presentar la factura comercial, tener declarada y vigente una CBU, haber abonado los derechos de exportación cuando corresponda y contar con la conformidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) respecto de la liquidación de divisas.