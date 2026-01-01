El mensaje de una figura internacional a Riquelme para ser refuerzo de Boca

Boca Juniors comenzó el 2026 con la ilusión no sólo de volver a ser campeón, sino también de ganar por séptima vez en su historia la Copa Libertadores. Además, Juan Román Riquelme recibió un mensaje por parte de una figura internacional que espera desde hace tiempo la oportunidad de vestir la camiseta "Azul y Oro". Por supuesto, quedará en el presidente del club tomar una decisión al respecto pensando en el futuro del equipo que hoy comanda Claudio Úbeda y que afrontará la temporada venidera con el sueño de consagrarse otra vez.

Se trata de Lucas Torreira, futbolista uruguayo que hoy se desempeña en el Galatasaray de Turquía, donde sólo le quedan seis meses de contrato. El vínculo con el elenco que comparte con Mauro Icardi culminará el 30 de junio y quedará en libertad de acción, por lo que tampoco ve con malos ojos que se le dé la chance de llegar al conjunto de La Ribera. En una reciente entrevista lo dejó en claro con sus palabras y ahora será momento del ídolo darle o no lugar a su pedido.

Lucas Torreira le mandó un mensaje contundente a Riquelme para ser refuerzo de Boca

"Es el deseo más grande que tengo como jugador de fútbol. No hay un día que no piense en ese momento", esbozó Torreira en diálogo con Fix Radio de Uruguay y aseguró que se muere por jugar en Boca. "Me estoy preparando para eso. Sé que no es fácil ese mundo. Hace poco hablé con Cavani y tuvimos una charla muy importante", añadió en la nota en la que nuevamente se mostró ilusionado con esta oportunidad. Desde el "Xeneize" por ahora no hubo una respuesta, pero seguramente analizarán sumarlo como nueva incorporación cuando culmine el vínculo con Galatasaray.

De hecho, no es el primer futbolista extranjero que demuestra su interés por jugar en el elenco de La Ribera. Dos de los casos más cercanos son el de Edinson Cavani y Ander Herrera, quienes hoy forman parte del plantel de Úbeda, con quien irán por su primer título en el club. En el caso del volante uruguayo de 29 años, en más de una vez declaró su amor por los colores "Azul y Oro" -hasta intercambió camiseta con Juan Román Riquelme-, pero nunca se concretó su arribo, lo que podría darse en tan sólo unos meses si la negociación llega a buen puerto.

Lucas Torreira volvió a expresar su deseo de jugar en Boca

Los números de Lucas Torreira en su carrera