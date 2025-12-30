Atento Boca: el DT de Roma auguró el futuro de Paulo Dybala

Atento Boca: el DT de la Roma auguró el futuro de Paulo Dybala

Paulo Dybala volvió a ser noticia en el mundo Boca Juniors, mientras desde el "Xeneize" sueñan que llegue tal como sucedió con Leandro Paredes a mediados del 2025. Su actual DT en Roma, Gian Piero Gasperini, habló al respecto en medio de los rumores que vinculan al campeón del mundo con la Selección Argentina con el conjunto de La Ribera. Por supuesto, las palabras del entrenador italiano no tardaron en impactar en el barrio de La Boca.

Sin dudas, el equipo que hoy comanda Claudio Úbeda -quien se quedará al menos hasta junio del 2026- necesita refuerzos. Con la llegada de Marino Hinestroza todavía pendiente, aunque todo indica que se concretará, lo cierto es que tienen que incorporar pensando en lo que será la temporada venidera. Los torneos locales y la séptima Copa Libertadores son los principales objetivos para lo que viene, por lo que el arribo de la "Joya" sería fundamental y su entrenador no se guardó nada.

El DT de Roma habló del futuro de Dybala y alertó a Boca

"La Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad. Cuando está en forma, el juego ofensivo se desarrolla completamente diferente", aseguró Gasperini acerca del futbolista argentino y el rol clave que cumple en el ataque de la "Loba". A su vez, hizo énfasis en las cuestiones físicas, punto que afectó a la misma "Joya" en los últimos meses. Sin embargo, el DT también se refirió al futuro del atacante cordobés con pasado en Instituto de 32 años que puede llegar al "Xeneize".

En conferencia de prensa, el entrenador dejó en claro que "si no está lesionado, juega. Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en partidos como el de esta noche". Con esto último, destacó la victoria de sus dirigidos por 3 a 1 contra el Genoa en la que Dybala jugó los 90 minutos en el cruce correspondiente a la fecha 17 de la Serie A de Italia. Por otro lado, fue contundente a la hora de sostener que "a mitad de temporada sigue bien porque juega para este equipo".

Gian Piero Gasperini habló del futuro de Paulo Dybala en la Roma de Italia

Qué falta para que Dybala sea refuerzo de Boca

El campeón del mundo con la Selección Argentina es uno de los apuntados por la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme en el mercado de pases, pero todo indica que su salida de la Roma se dará recién en junio del 2026, cuando finalice su contrato. Mientras tanto, según trascendió por medio del periodista Gastón Edul, en Boca esperan que se resuelva esta situación para poder avanzar por él, mientras también es pretendido desde Arabia Saudita.

Desde el "Xeneize" comenzaron con las charlas con el atacante, pero todavía no hay nada concreto, por lo que podría arribar directamente para los playoffs de la Libertadores si los del "Sifón" superan la fase de grupos. Por otro lado, quien habló al respecto fue Leandro "Tato" Aguilera, periodista partidario del club. En sus declaraciones, reveló que la dirigencia llamó a Dybala y el futbolista les pidió que por favor lo esperen hasta junio".

Los números de Dybala en su carrera