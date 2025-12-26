¿Paulo Dybala a Boca? Hasta cuándo tiene contrato en Roma y cómo es su situación

Paulo Dybala hoy con la camiseta de la Roma.

Boca comienza a pensar en lo que será el 2026, en donde tendrá por delante varios desafíos importantes: será nada más ni nada menos que el regreso del Xeneize a la Copa Libertadores desde la fase de grupos después de dos años de ausencia. Y para esto, Juan Román Riquelme sabe que el plantel deberá reforzarse bien para estar a la altura.

En ese sentido, un nombre que comenzó a sonar fuerte en las últimas semanas es el de Paulo Dybala, otro campeón del mundo con el que el club de La Ribera sueña contar. La llegada de Leandro Paredes le dio un gran salto de calidad al equipo, pero el conjunto azul y oro no pudo lograr conseguir ningún título en 2025, el objetivo que tiene por delante para lo que será el próximo año.

Qué chances hay de que Paulo Dybala juegue en Boca

El gran objetivo de Boca para 2026 es la Copa Libertadores y busca un refuerzo que permita dar un salto de jerarquía. El nombre de Paulo Dybala suena cada vez con más fuerza en Brandsen 805. En un primer lugar, por la confesión de Leandro Paredes sobre charlas con su ex compañero de Roma para convencerlo de vestir la camiseta del Xeneize.

Y a esto hay que sumarle que Dybala ha confesado ser hincha de Boca en varias ocasiones. Pero lo cierto es que en la actualidad tiene contrato con la Roma hasta junio de 2026. Un vínculo que tiene decidido no renovar y que se entremezcla con lo que sería el deseo de su esposa, Oriana Sabatini, de criar al hijo que tendrán en Argentina.

Paulo Dybala espera un bebé con Oriana Sabatini.

El periodista Leandro Aguilera sostuvo que Boca lo llamó a Paulo Dybala y el cronista reveló qué le dijo la ‘Joya’ a la dirigencia en esa conversación. “Lo llamaron a Dybala y el futbolista les pidió por favor que lo esperen hasta junio”, sostuvo en Radio Continental. Esto pone de manifiesto que la chance de que llegue en junio el delantero surgido de Instituto es real, pero no sería en este mercado de pases.

Qué dijo Catherine Fulop sobre Paulo Dybala

La modelo venezolana y madre de Oriana Sabatini se refirió en una entrevista con Mario Pergolini al posible regreso de la "Joya". "Oriana se quiere ir de Roma porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Galante) quedó muy sola", aseguró. Y se refirió a la visión que tiene Ova Sabatini (su marido, padre de Oriana y suegro de Dybala) sobre la posibilidad de verlo a Paulo con la camiseta de Boca. "Él es fanático de River, pero dijo que por tener a la hija y la nieta- en referencia a la bebé que están esperando- no le va a quedar otra que decir que sí", apuntó.