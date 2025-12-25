Los 5 jugadores que interesan en Boca: los posibles refuerzos del mercado de pases 2026

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Boca Juniors apuesta fuerte para lo que será el 2026. Un año en donde volverá a disputar después de dos temporadas de ausencia la Copa Libertadores, un motivo más que suficiente para que el "Xeneize" apunte fuerte en este mercado de pases. Un verano en el que tendrá que estar afilado con los puestos a reforzar para poder darle un salto de calidad al equipo.

Está claro que el 2025 dejó sensaciones variopintas para el club, que se pudo reponer a un duro golpe emocional como fue el falleciemiento de su DT Miguel Ángel Russo. Y logró el gran objetivo de volver a la Libertadores. Pero, por otra parte, no consiguió ganar un campeonato este año, lo que estira su racha a casi tres años sin conseguir títulos, desde la Supercopa Argentina en marzo de 2023.

Los 5 refuerzos que interesan en Boca para 2026

Gastón Hernández

El defensor de San Lorenzo viene de un gran semestre en el Ciclón y gusta en el Xeneize. el defensor central espera por la aparición de una oferta superadora del exterior. También existe una traba económica, según explicó el presidente del Cuervo, Marcelo Moretti. "Hay un tema con el que la gente se confunde. San Lorenzo no puede venderle a Boca jugadores porque hay un embargo del fondo suizo en Boca. De hecho tienen embargado 700 mil dólares de (Agustín) Martegani".

Paulo Dybala

El delantero cordobés es el gran anhelo de la dirigencia para el 2026. Durante los últimos meses del año se habló mucho sobre un posible acercamiento del jugador a Boca a partir del regreso al club de Leandro Paredes y la gran relación que tiene con Dybala. La traba hoy por hoy es que tiene contrato con la Roma hasta junio de 2026, por lo que es más posible que llegue a mitad de año.

Alexis Cuello

El delantero viene de tener una gran temporada en San Lorenzo y también es seguido de cerca por Independiente y Racing, clubes a los que fue ofrecido. Para su situación, su llegada sería similar a la de Hernández, el Ciclón no estaría dispuesto a negociar.

Santiago Ascacíbar

El capitán de Estudiantes de La Plata viene de ser campeón del Clausura 2025 y del Trofeo de Campeones, y dejó abierta la posibilidad de partir para buscar nuevos horizontes. Ya River desistió en contratar a Ascacíbar y Boca buscará iniciar negociaciones para fortalecer el mediocampo.

Alan Lescano

Dentro de los principales objetivos del Xeneize aparece Alan Lescano, el mediocampista de 24 años que se destaca en Argentinos Juniors, y por quien el elenco de la Ribera podría realizar una oferta formal en las próximas semanas para comprar un porcentaje de su ficha.