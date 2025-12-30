Atlético de Madrid cerró la puerta por Julián Álvarez en el mercado de pases: "Tranquilísimo"

No se va: la fuerte decisión del Atlético de Madrid con Julián Álvarez.

Julián Álvarez cerró un gran año con el Atlético de Madrid en el fútbol europeo: a pesar de no haber conseguido ningún título a nivel nacional o internacional, el delantero de la Selección Argentina demostró un enorme nivel y se convirtió en la principal figura del equipo que dirige técnicamente Diego Simeone. Su gran presente despertó los rumores de que hay numerosos contendientes que pretenden llevárselo en este mercado de pases, entre los que se encuentra el Barcelona, club que hace varios meses está detrás de los pasos de la 'Araña'. Sin embargo, en el 'Colchonero' se encargaron de disipar cualquier duda acerca de su presente y de su futuro.

Enrique Cerezo, presidente de la institución madrileña, habló nuevamente sobre el interés del conjunto culé a raíz del buen rendimiento demostrado por el ex River Plate y Manchester City, quien desde su llegada en agosto de 2024 anotó 40 goles en 80 presentaciones. El mandamás no sólo comentó que tanto él como Julián buscan que él siga en el Atlético, sino que también sentenció que no hay ninguna oferta por él para que emigre en las próximas semanas.

Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, fue contundente sobre el futuro de Julián: "Tranquilísimo"

"Julián es un jugador que tiene un contrato largo con el Atlético de Madrid y realmente yo creo que a las dos partes nos interesa que continúe, tanto al club como a él", declaró el dirigente. Acerca de un posible ofrecimiento del Barcelona por el atacante argentino, no dejó duda alguna: "Nosotros no hemos tenido conversación formal ni informal con el Barcelona y con ningún otro club porque lo que queremos es que siga con nosotros ya que es un grandísimo jugador". Además, sentenció que está "tranquilísimo" acerca de la posibilidad de perderlo en el próximo mercado de pases.

El mismo futbolista reconoció en una entrevista hace algunas semanas que está enterado acerca de este supuesto interés, pero le restó importancia a los rumores: "No me molesta. Trato de no darles demasiada importancia, aunque sé que circulan. Estoy completamente concentrado en esta temporada y en los objetivos del Atlético. s más lo que se dice en redes que lo que realmente ocurre", dijo.

El respaldo de Enrique Cerezo al 'Cholo' Simeone: "Decisión magnífica"

Por otra parte, Cerezo aprovechó para dejar un mensaje de apoyo al entrenador, cuyo equipo marcha actualmente tercero en La Liga de España: "Se ha demostrado que fue una decisión magnífica la que tomamos en su momento. Diego es un gran profesional, es un hombre que quiere al fútbol, que ama al Atlético de Madrid y que le gusta ganar. Creo que tenemos todo en la mano para poder seguir en la misma racha".

"El Atlético de Madrid ha tenido la suerte de que Simeone esté con nosotros y ojalá continúe por muchísimos años. Esto significa que tenemos capacidad para poder competir y hacerlo bien. Si miramos la historia, ningún entrenador del Atlético de Madrid ha conseguido tantos títulos como Simeone", concluyó.

Cuándo vuelve a jugar Julián Álvarez con el Atlético de Madrid

El próximo partido del cuadro que dirige el 'Cholo' Simeone será el próximo domingo 4 de enero en condición de visitante frente a la Real Sociedad por la fecha 18 de La Liga de España. Días después, tendrá un enfrentamiento clave ante el Real Madrid por las semifinales de la Supercopa de España.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 80.

: 80. Goles : 40.

: 40. Asistencias : 13.

: 13. Títulos: no ganó.

Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez con Atlético de Madrid

El delantero cordobés tiene vínculo con el "Colchonero" hasta el 30 de junio de 2030. Actualmente cobra una cifra cercana a los 9 millones de dólares anuales.