"Ya no sabe que hacer": Mhoni Vidente advirtió que Vladimir Putin arrojará una bomba atómica.

El 24 de febrero de 2022, Rusia le declaró la guerra a Ucrania. La situación bélica fue variando a lo largo del tiempo, y hoy, Mhoni Vidente tuvo una visión que se leería en los libros de historia. La pitonisa advirtió que Vladimir Putin "ya no sabe que hacer" y lanzaría una bomba atómica.

En términos de códigos de guerra, la normativa establece que "entre las condiciones que justifican el uso de armas nucleares figura el lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia. Como la agresión de cualquier Estado perteneciente a una coalición militar (bloque, alianza) contra la Federación de Rusia y (o) sus aliados es vista como una agresión de la coalición en su conjunto".

La terrible predicción de Mhoni Vidente sobre la guerra Rusia Ucrania

En uno de sus vivos en YouTube, Mhoni Vidente tuvo una terrible predicción sobre la guerra entre Rusia y Ucrania: "Vladimir Putin ya no sabe qué hacer. No sabe cómo negociar la situación y esto ya va a acabar en una bomba atómica. Hay que tener cuidado con Putin porque cuando lo acorralas es explosivo", advirtió la pitonisa. En este sentido, agregó: "Hay que tener cuidado porque el presidente ruso es mala persona, es el anticristo andando. Esta situación puede generar una tercera guerra mundial".

Mhoni Vidente advirtió sobre la Tercera Guerra Mundial y la bomba atómica.

Tercera Guerra Mundial: la fuerte predicción de Mhoni Vidente

Siguiendo su predicción sobre la bomba atómica que lanzaría Vladimir Putin contra Ucrania, Mhoni Vidente aseguró que el terrible destino de la humanidad no sería llevado a cabo por el gobierno Ruso en soledad. Según la pitonisa, el Estados Unidos de Donald Trump tomaría medidas que llevarían a la Tercera Guerra Mundial, al profundizar el conflicto bélico entre el Estado ruso y el ucraniano.

Las teorías en torno a la Tercera Guerra Mundial se acrecentaron con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dado que no se trata de una cuestión geopolítica que se restringe a estos países. China y Estados Unidos, entre otros Estados Nacionales, juegan cartas muy importantes, dado que son quienes tienen el control en parte de la región europeo y asiática en disputa. Se sabe que los mencionados países, e incluso otros como Israel y Corea del Sur, cuentan con armamento militar nuclear. De todas formas, no hay que temer, ya que las predicciones de Mhoni Vidente no necesariamente van a ocurrir. Se trata de visiones que la pitonisa tiene, y que pueden llegar o no a suceder.