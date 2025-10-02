Putin promete una respuesta rápida si Europa provoca a Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, espera la llegada del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, antes de su reunión en el Kremlin en Moscú

El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que Rusia responderá rápidamente si Europa provoca a Moscú, en medio de lo que calificó de militarización del continente impulsada por la histeria, aunque agregó que no tenía intención de atacar a la alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos.

"Si alguien tiene todavía el deseo de competir con nosotros en la esfera militar, como decimos, siéntase libre, que lo intente", afirmó Putin al Grupo de Debate Valdai en el balneario del mar Negro de Sochi. "Las contramedidas de Rusia no se harán esperar".

Rusia, dijo Putin, ha demostrado a lo largo de los siglos que responderá rápidamente si se le provoca, y mencionó en concreto la ambición de Alemania de tener el Ejército más poderoso de Europa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Las élites de la Europa unida siguen azuzando la histeria", aseguró Putin. "Resulta que la guerra con los rusos está casi en el umbral. Repiten este disparate, este mantra una y otra vez".

Putin tachó de "imposible de creer" la idea de que Rusia ataque algún día a un miembro de la alianza militar OTAN.

"De verdad, solo quiero decirles: tranquilícense, duerman tranquilos y ocúpense de sus propios problemas. Basta con echar un vistazo a lo que está ocurriendo en las calles de las ciudades europeas", dijo Putin.

Con información de Reuters