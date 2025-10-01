Mhoni Vidente tiró las cartas para cada signo del zodíaco: así va a ser tu mes de octubre 2025, según los Arcángeles.

Mhoni Vidente hizo una tirada de cartas para cada signo del zodíaco con sus predicciones para estos primeros días de octubre 2025. La reconocida astróloga compartió en su cuenta de X (Twitter) los vaticinios para cada signo, tanto en el terreno del amor como de la salud, lo laboral y lo que respecta al crecimiento personal.

"Hoy voy a Invocar a los Tres Arcángeles Guardianes de Dios", anunció Mhoni en la red social. Para estas predicciones, invocó al Arcángel Miguel, el Arcángel Rafael y el Arcángel Gabriel. Tomá lo que más resuene con vos de las predicciones de tu signo.

Qué le dijeron las cartas a Mhoni Vidente para cada signo del zodíaco

Aries

La carta de la Rueda de la Fortuna señala un tiempo de nuevos comienzos, lo que quieras construir para tu futuro debés empezar a trabajarlo desde ahora, dejando atrás lo que no funcionó. Será una semana de despertar positivo, con cambios en lo laboral y profesional.

Tu mejor día: miércoles. Tus números mágicos: 18, 26 y 27. Tus colores de poder: verde y blanco. Tu punto débil: el insomnio y dolores de cabeza; relajate y mantené la rutina de ejercicio. En el amor, tu compatibilidad será con Escorpio, Sagitario y Capricornio.

El Arcángel Miguel te aconseja determinación en tus proyectos y autocontrol en tu carácter: si perdés la calma, perdés la ventaja. Invocalo el 29 de septiembre y pedile su ayuda para alcanzar el éxito laboral que buscás.

Para los Aries en pareja, será una semana de mucho amor verdadero. Y si sentís que tus metas no llegan todavía, no te preocupes: dales tiempo. Las energías cósmicas ya se están alineando a tu favor.

Tauro

La carta del Mundo te aconseja poner los pies sobre la tierra y avanzar con firmeza. El éxito te espera, pero necesitás constancia en tus proyectos y controlar tu mal carácter para no arruinar lo que construyas.

Tu mejor día será el miércoles. Tus números mágicos: 02, 04 y 31. Tus colores de poder: azul y blanco. Tu punto débil: los riñones y la vejiga; cuidate de infecciones. En el amor, tu afinidad será con Géminis, Virgo y Capricornio.

El Arcángel Miguel marca que esta semana habrá estabilidad y eficiencia profesional. Tus metas ambiciosas pueden cumplirse si te hacés cargo de tus problemas y les das solución.

El Arcángel también limpiará tu vida de malas amistades o amores dañinos. Invocalo el 29 de septiembre, su día, y sentirás cómo su fuerza espiritual te protege. El amor puede aparecer en tu ámbito laboral o de estudios, donde encontrarás alguien muy compatible.

Géminis

La carta de la Fuerza te indica que esta semana tendrás la energía suficiente para enfrentar tus problemas y salir adelante. Recordá que cerrar los ojos no resuelve nada: lo mejor es definir qué necesitás y actuar. Esta carta te acompaña en todo lo que emprendas.

Tu mejor día será el miércoles. Tus números mágicos: 01, 15 y 26. Tus colores de poder: azul y rojo. Tu punto débil: la garganta y los pulmones; no descuides los chequeos médicos. En el amor, tu mayor afinidad será con Libra y Acuario.

El Arcángel Miguel anuncia que esta semana tendrás un final feliz: vas a lograr lo que tanto deseabas para estar en paz y avanzar en tu vida profesional. Te protege de malas energías y brujerías, invocalo el 29 de septiembre, su día, y sentirás su fuerza.

El Arcángel también elevará tu intuición y te enviará señales a través de los sueños: prestá atención a lo que sientas o sueñes en estos días. Además, recibirás la invitación a un negocio: aceptalo, porque será buen momento para combinar dos o más ingresos.

Cáncer

La carta del Emperador te dice que es momento de pensar y actuar en grande, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Las energías cósmicas están alineadas a tu favor y se acerca un ascenso laboral con mejor salario.

Tu mejor día: miércoles. Tus números mágicos: 03, 23 y 36. Tus colores de poder: verde y blanco. Tu punto débil: el estómago e intestinos; alimentate de manera más saludable. En el amor, tu afinidad será con Escorpio y Virgo.

El Arcángel Miguel te recuerda que podés crear la vida que deseás si mantenés la Fe. El 29 de septiembre, prendé una vela en su honor y pedile lo que necesites, sus energías positivas te acompañarán. Será un comienzo exitoso en todo lo que emprendas.

En el trabajo, habrá juntas de último momento con cambios de puesto y proyectos para octubre. Para los Cáncer que estudian, aparece la posibilidad de una beca en el extranjero. Evitá involucrarte en chismes: no cargues con problemas que no son tuyos. En el amor, un romance con alguien del extranjero llegará para quedarse.

Leo

La carta del Carruaje te confirma que vas por el buen camino. El éxito está asegurado, pero no te confíes y mantené la perseverancia. Pronto llegarán cambios de puesto y mayor riqueza.

Tu mejor día: miércoles. Tus números mágicos: 22, 39 y 50. Tus colores de poder: azul y naranja. Tu punto débil: la presión alta y el corazón; cuidá tu alimentación y hábitos. El Arcángel Miguel te pide que cortes de raíz las energías negativas y brujerías que te rodean.

El 29 de septiembre, encendé una vela roja e invocalo, su fuerza espiritual estará con vos para que puedas superar momentos de crisis. A nivel laboral, aplicarás para un nuevo trabajo mejor pagado en el extranjero, y se concretará.

También tendrás la invitación de un nuevo amor. Evitá dormir de más, tu energía depende del Sol, así que buscá la mañana, hacé ejercicio y viví más saludable. Además, podrías recibir de regalo una mascota que traerá mucha felicidad a tu vida.

Virgo

La carta del Loco te marca que llegó el momento de poner toda tu determinación para llegar a ser quien querés ser. Todos los caminos te conducen al éxito, pero la clave será la constancia y seguir capacitándote en tus estudios.

Tu mejor día será el miércoles. Tus números mágicos: 08, 11 y 48. Tus colores de poder: azul y blanco. Tu afinidad en el amor será con Capricornio y Acuario. El Arcángel Miguel anuncia que en estos días recibirás las respuestas que estabas buscando para avanzar en tu vida profesional.

Una luz intensa brillará dentro tuyo para superar obstáculos. El 29 de septiembre, encendé una vela roja e invocalo para que te libere de brujerías, envidias y mal de ojo: eso te hará más fuerte. Además, el Arcángel Miguel te ayudará a dejar atrás deudas y pobreza, abriendo camino a la prosperidad económica.

Te llega una buena noticia desde lejos que traerá alegría. Eso sí, cuidado con las mentiras de tu pareja o amigos cercanos. No creas todo lo que te digan, así evitás falsas expectativas.

Libra

El As de Oros anuncia una etapa de gran suerte y nuevos comienzos. Es momento de animarte a los cambios que venís postergando, porque tu crecimiento profesional y la construcción de un patrimonio son prioridad. Estos días de cumpleaños estarán llenos de sorpresas y regalos inesperados que te darán mucha alegría.

Cuidate de los excesos con el alcohol y la comida. Tu mejor día será el miércoles. Tus números mágicos: 11, 16 y 35. Tus colores de poder: amarillo y naranja. Tu punto débil será el estómago y los intestinos; alimentate mejor. En el amor, tu afinidad será con Tauro y Géminis.

El Arcángel Miguel te aconseja que decidas con la razón y la madurez. El 29 de septiembre, día dedicado a él, encendé una vela roja, usá escapulario y agua bendita como protección. Te ayudará a liberarte de envidias y mal de ojo.

En lo personal, terminás tus estudios y podrías iniciar un diplomado: sos de los más inteligentes del zodíaco, así que seguí estudiando. También se resuelven asuntos legales del pasado, harás mejoras en tu casa, y pensarás seriamente en formar una familia: es un gran momento, porque Libra es de los mejores padres. El Arcángel Miguel te ofrece renovación del espíritu y elevación de la mente: invocalo sin dudar.

Escorpio

La carta del Juicio te marca que es momento de poner en orden tu papelería profesional: pasaporte, papeles de migración, títulos o propiedades. Muy pronto recibirás una invitación para viajar, aceptala porque te vas a divertir. Además, se avecina un nuevo cargo laboral. No lo dudes, te va a ir excelente.

Tu mejor día: miércoles. Tus números mágicos: 10, 29 y 43. Tus colores de poder: amarillo y naranja. Tu punto débil son las hormonas y los quistes; no descuides tus chequeos médicos.

En el amor, tu afinidad será con Piscis y Cáncer. El Arcángel Miguel promete ayudarte a cumplir tus metas. El 29 de septiembre, encendé una vela e invocalo para que corte envidias y malas energías.

Este es un gran momento para que cambies de trabajo y mejores tu economía. Eso sí, cuidate de la depresión y la angustia: al ser signo de agua, tu sensibilidad a veces te juega en contra. Tomá un curso de meditación o salí a caminar, eso te ayudará mucho. Llevá la imagen del Arcángel Miguel en tu cartera como protección.

Sagitario

La carta del Sol te recuerda que seas auténtico, porque esa es tu mayor fuerza para crecer en lo profesional. Esta carta te da presencia en negocios y cierres de proyectos. Será un fin de mes cargado de trabajo: administrá bien tu tiempo para no sentirte abrumado.

Tu mejor día será el miércoles. Tus números mágicos son 12, 13 y 19. Tus colores de poder: amarillo y rojo. Tu punto débil será la garganta y los pulmones; revisalos con tu médico. En el amor, tu mayor afinidad será con Leo y Cáncer. A veces, dejar ir es lo mejor.

El Arcángel Miguel te anima a actuar de acuerdo a tus metas, sin detenerte. Este 29 de septiembre, encendé una vela roja e invocalo para que te quite envidias y malas energías. Tu signo domina las relaciones sociales y esta semana estarás rodeado de eventos importantes.

También será un buen momento para un cambio de look o un arreglo estético: recordá que sos de los signos más vanidosos del zodíaco, y siempre buscás verte de lo mejor.

Capricornio

La carta del Mago anuncia una semana de cambios radicales en tu vida laboral. Es el momento perfecto para tomar decisiones, buscar un mejor puesto y aumentar tus ingresos, con el fin de construir tu patrimonio. Tu mejor día será el miércoles. Tus números mágicos: 05, 23 y 30. Tus colores de poder: blanco y negro.

En el amor, tu mayor afinidad será con Aries y Virgo. Tu punto débil: la ansiedad y los nervios; busca calma, sal a caminar y deja que el sol disipe la energía negativa. El Arcángel Miguel te impulsa a liberarte de lo negativo que venías cargando. El 29 de septiembre encendé una vela roja, pedile su ayuda para cortar envidias y brujerías, y llevá una cinta roja como protección.

Será una etapa de felicidad y amor, esa relación estable que esperabas por fin llegará. Recordá que Capricornio encuentra su equilibrio en la pareja. Además, se marcan trámites de visa y pasaporte, una invitación a un concurso laboral por un mejor puesto, y un viaje para visitar familiares.

Acuario

La carta del Ermitaño indica un nuevo comienzo en lo laboral, con oportunidades que te permitirán crecer profesionalmente. Recordá que no todo lo que brilla es oro, analizá cada propuesta y elegí la que más te convenga. Tu mejor día será el miércoles. Tus números mágicos: 06, 21 y 34. Tus colores de poder: rojo y blanco. Tu punto débil: la espalda baja y los riñones, procurá chequearte con tu médico.

En el amor, tus compatibilidades serán con Géminis y Libra. El Arcángel Miguel te envía el mensaje de Acto de Fe, dejá atrás miedos e inseguridades, creé en vos y sé constante con tus metas. El día 29 de septiembre, encendé una vela roja y pedí lo que necesites: será escuchado.

A nivel sentimental, disfrutarás de estabilidad y podrías iniciar una relación formal. Recordá que sos de los más coquetos del zodiaco, y esta energía te ayudará a conquistar. Si en algún momento sentís depresión o tristeza, invocá al Arcángel Miguel y llevá su imagen cerca tuyo para protección y fortaleza.

Piscis

La carta del Diablo te anuncia que la suerte en juegos de azar y lotería estará de tu lado. Tus números mágicos son 06, 17 y 88, y tus colores de poder el rojo y el naranja. No dudes: la riqueza que necesitás para resolver tus problemas económicos está por llegar.

Sin embargo, esta carta también te advierte que no confíes demasiado en los demás. Alejate de personas negativas que no aportan a tu crecimiento profesional. El Arcángel Miguel te recomienda el día 29 de septiembre encender una vela roja y pedirle que te libere de envidias y energías oscuras; verás cómo las cosas empiezan a resolverse.

Tu punto débil esta semana será la ansiedad y la depresión. Salí a caminar, rodeate de personas positivas y tu salud mejorará. En el amor, tendrás mayor afinidad con Leo, Escorpio y Cáncer. Preparate para cambios laborales que traerán éxito y prosperidad. Mantené pensamientos positivos y evita sabotearte con dudas.

También será buen momento para seguir con cambios en tu hogar o remodelaciones. En el trabajo, tendrás juntas y supervisiones de último momento, así que procurá tener todo en orden. Además, se marca la compra de un celular nuevo, una semana de exámenes donde deberás aplicarte al estudio, y la preparación de un viaje familiar para fin de año.