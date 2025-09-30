Horóscopo para empezar octubre: las predicciones de Mhoni Vidente para el comienzo el mes

Mhoni Vidente anunció sus predicciones para cada signo para la primera semana de octubre 2025.

Mhoni Vidente anunció sus predicciones para los primeros días de octubre 2025. La astróloga es reconocida por sus acertadas predicciones y sus conocimientos sobre los signos del zodíaco. Según lo que adelantó, algunos signos tendrán más suerte en el amor, mientras que otros se verán más beneficiados en cuanto a su crecimiento personal y laboral.

Si bien la astrología no es una ciencia, muchas personas creen en esta práctica y la consideran como una valiosa herramienta de autoconocimiento. Saber cuáles son tus predicciones para los próximos días puede orientarte si te sentís perdido en algún área de tu vida. Cabe destacar que estas predicciones son una simple orientación. Tomá solamente lo que resuene con vos.

Las predicciones de Mhoni Vidente según cada signo

Aries

Esta semana es ideal para comenzar nuevos proyectos. Se vienen días de mucho trabajo, así que guardá tus energías para mantenerte enfocado. Momento ideal para comenzar un nuevo proyecto o refaccionar tu casa si estabas pensando en hacerlo.

Tauro

Preparate para las nuevas oportunidades que la vida te va a traer esta semana. Reconocé el valor de tu trabajo y no te dejes pisar por nadie. Con respecto al amor y al dinero, cuidate de las deudas. Si tenés pareja, disfrutá de su compañía estos días.

Géminis

Cuidate de las envidias. Una persona del pasado va a volver a tu vida y es importante que te mantengas firme si te hizo daño en el pasado. Confía en tu intuición al máximo.

Cáncer

Cuidá tanto tu energía como tu dinero esta semana. Resolvé todos los asuntos familiares pendientes que tenías. Preparate para sorpresas. Días ideales para pasar tiempo en familia.

Leo

Enfocate en tus objetivos de esta semana. Fortalecé tu confianza interior para enfrentar todos los desafíos que se vienen. Sé auténtico. Conectarte con la naturaleza te va a ayudar a renovar energías.

Virgo

Momento ideal para planear viajes y mejorar tus hábitos. Evitá los momentos de mal humor y enojo. Cuidá tu energía. Es posible que tengas que enfrentar una mudanza pronto.

Libra

Se acerca un posible negocio o una propuesta de amor. Cuidado con las mentiras. Cuidate de las personas que no son honestas con sus intenciones. Analizá las nuevas ofertas y oportunidades que se te acerquen con cuidado.

Escorpio

Se viene una semana de crecimiento y estabilidad financiera. Resolvé trámites que tengas pendientes. Alejate de las personas tóxicas. Evitá venganzas y siempre da tu mejor versión de vos.

Sagitario

Se vienen días de buena suerte para los sagitarianos. Crecimiento, prosperidad y buen momento para mantenerse optimista. Cuidá tu salud y reflexioná sobre tu futuro. Aceptá la abundancia.

Capricornio

Administrá bien tu tiempo y tu energía. No confíes demasiado en todo el mundo, analizá si tienen buenas intenciones antes. Relajate y enfocate en tu bienestar y metas personales.

Acuario

Se acerca una solución a un problema que te preocupaba mucho. Alejate de las personas negativas que te drenan la energía. Avanzá sin miedo en todo lo que te propongas, pero siempre con cuidado y analizando las situaciones con calma.

Piscis

Se acerca un dinero extra o una oportunidad de comenzar un negocio. Pagá tus deudas, buscá el crecimiento personal. Sé discreto si tenés éxito en algo importante, la envidia podría influenciarte mucho estos días.