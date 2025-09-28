Los perfumes ideales para atraer amor y éxito si sos de libra, según Mhoni Vidente

La popular astróloga reveló cuáles con los perfumes y aromas que brindará le una temporada positiva a Libra.

La astróloga Mhoni Vidente anunció sus predicciones para las personas bajo el signo de Libra, cuya temporada dura desde el 21 de septiembre hasta el 20 de octubre. La influencer del horóscopo sugirió que durante este período se utilicen perfumes que contengan ciertos ingredientes como notas de sándalo, pachulí o cuero para poder atraer energías positivas y favorecer transformaciones en el amor y el ámbito laboral.

Estas fragancias son fáciles de encontrar tanto en tiendas físicas como online en Estados Unidos, lo que facilita que quienes quieran aprovechar esta recomendación puedan hacerlo sin complicaciones. El sándalo aporta un aroma suave y armonioso, el pachulí combina dulzura con un toque amaderado, y el cuero ofrece una sensación de sofisticación y elegancia.

Además, dentro de estas esencias hay opciones para hombres y mujeres, lo que permite adaptarlas a los gustos personales y potenciar las buenas vibras que Mhoni Vidente asocia con esta temporada de Libra. En cuanto a las predicciones, la astróloga indicó que Libra estará enfocado en buscar el verdadero amor, así como en progresar y alcanzar el éxito profesional. Según reveló, a partir del 21 de septiembre se vienen cambios significativos en el trabajo, con oportunidades que podrían incluir la posibilidad de iniciar un negocio propio.

Los mejores perfumes para la temporada de Libra

A continuación, repasamos los perfumes que bajo estos matices señalados por Mhoni Vidente como ideales para hombres y mujeres del signo Libra de cara a su temporada.

Perfumes de hombre y mujer con sándalo

Santal 33 by Le Labo: esta fragancia compuesta con sándalo evoca extensas y desiertas llanuras del Oeste americano. Tiene un costo promedio de US$110.

esta fragancia compuesta con sándalo evoca extensas y desiertas llanuras del Oeste americano. Tiene un costo promedio de US$110. Santal Blush by Tom Ford: el aroma es una fusión entre sándalo cremoso y exóticas especias orientales. Tiene un costo estándar de US$195.

el aroma es una fusión entre sándalo cremoso y exóticas especias orientales. Tiene un costo estándar de US$195. Million Gold For Her de Rabanne: esta fragancia combina ricos florales, toques de almizcle mineral y vainilla. Tiene un costo estándar de US$170.

Hay una serie de perfumes con ingredienes como sándalo, pachulí o cuero que son perfectos para los nacidos en Libra.

Perfumes de hombre y mujer con pachulí

Myslf Eau de Parfum by Yves Saint Laurent: es un aroma recargable que cuenta con maderas cálidas, pachulí y almizcle. Tiene un costo estándar entre US$80 y US$108.

es un aroma recargable que cuenta con maderas cálidas, pachulí y almizcle. Tiene un costo estándar entre US$80 y US$108. Valentino Donna Eau De Parfum: el aroma lanzado por Valentino en 2015 es un homenaje a la sofisticación de la alta costura italiana. Tiene un costo estándar de US$97.99.

el aroma lanzado por Valentino en 2015 es un homenaje a la sofisticación de la alta costura italiana. Tiene un costo estándar de US$97.99. K by Dolce & Gabbana: la fragancia de azafrán e higo connota una combinación de notas decididas, persistentes y atrevidas. Tiene un costo estándar entre US$89 y US$110.

Perfumes de hombre y mujer con cuero