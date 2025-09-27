Horóscopo del fin de semana: las predicciones de Mhoni Vidente para el 27 y 28 de septiembre.

Este fin de semana del 27 y 28 de septiembre promete ser único, y es que se trata del último del mes y el primero de la temporada de Virgo. Mhoni Vidente ya compartió sus predicciones para los 12 signos del zodíaco, a quienes le llegarán nuevos amores, oportunidades de dinero extra, pero que, a su vez, deberán tener cuidado con no tentar a la mala suerte y procurar estar atentos a su salud.

Horóscopo del fin de semana: las predicciones de Mhoni Vidente para el 27 y 28 de septiembre

Mhoni Vidente predijo cómo será el fin de semana para los 12 signos del zodíaco.

Aries

Los nacidos bajo el signo Aries enfrentarán un fin de semana en el que las energías de la riqueza van a llegar a su vida. Será fundamental aprovechar estas puertas que se abren y no cerrarse a las oportunidades que se pueden llegar a presentar. Luego de un periodo de mala racha, llegó el momento de decir adiós a las malas vibras y recibir con los brazos de par en par los nuevos aires.

Tauro

La salud de los Tauro estará en juego durante el fin de semana. Será fundamental para los nacidos bajo este sol cuidar su alimentación, para evitar problemas de riñón o intestino. Una buena noticias es que te invitarán a una fiesta este sábado en la que te vas a divertir muchísimo y conocer nuevas personas. Evitá confrontar con tu familia, recordá que ellos quieren lo mejor para vos.

Géminis

El viernes será la puerta del fin de semana y grandes cambios para los Géminis. Sus vidas se darán vuelta como una media, repercutiendo en el plano personal. En este sentido, tratá de no dar mucha información sobre tus nuevos sucesos. Evitá la envidia, sos el signo más elegante del zodíaco, las miradas siempre van a estar puestas sobre vos.

Cáncer

Luego de un periodo extenso donde los bolsillos dolieron, vas a recibir finalmente dinero extra. No lo malgastes, invertilo en vos mismo, querete. Revisá tus malos hábitos y cuidate de problemas de infección respiratoria o trata de sacar un turno con el médico. En el amor vivirás grandes momentos, y eso es porque tienes una gran pareja a tu lado. Una de tus mayores fortalezas es el cariño con el que tratás a tus amigos, valoralo.

Leo

Puede ser difícil decirle adiós a las esperanzas por un amor, pero no busqués donde no lo hay. El amor no se mendiga y dejá de ser fantasioso, recordá que los príncipes azules no existen. Dicho esto, tratá de salir en busca de nuevas historias que te hagan vivir un gran amor. El domingo será un día en el que te rodearás de la naturaleza. Sos el rey de la selva, tené presente siempre eso a tu favor.

Virgo

Despedite de ese amor del pasado. El reloj de arena ya dejó caer su último grano. No busqués más donde no te valoraron, sino que valorate a vos mismo. Aprovechá el fin de semana para salir con amigos, te harán grandes invitaciones, no las desaproveches porque te vas a divertir. Tampoco dejés de lado a tu familia, tomate un tiempo del fin de semana para fortalecer el vínculo compartiendo momentos que quedarán por siempre en el corazón.

Libra

Empezá a inclinar la balanza un poco hacia tu lado. Si bien sos muy bueno dando consejos, empezá a escucharte un poco. Sos muy leal y eso atrae vínculos y personas valiosas a tu vida, y este fin de semana se podrá dar una oportunidad de este estilo. No le cierres la puerta, puede ser el comienzo del desarrollo profesional que tanto estás buscando.

Escorpio

Poné un poco de pausa este fin de semana y reflexioná sobre todo lo que lograste estos últimos meses. Estamos cerca del final del año, no esperés a que termine para hacer una retrospectiva. Revisá si hay relaciones que te agoten emocionalmente, y no te permiten enfocarte en vos mismo. El universo va a jugar a tu favor, aprovechalo para superar las metas que te planteaste a comienzos del 2025.

Sagitario

Una nueva etapa se abrió en tu vida y estás en un momento clave para elegir un camino profesional y seguirlo con firmeza. Tu energía se siente a tu alrededor. Expandís y generas alegría en quienes te rodean. Tomate un tiempo para reflexionar sobre lo que necesitás en este nuevo comienzo y los objetivos que tenés por delante.

Capricornio

Hacele un lado al pasado, no hace bien que te obsesionés. Tomá lo vivido y usalo como enseñanza para no cometer los mismos errores. Tu signo puede ser necio, pero el universo te pide soltar para que empieces a transitar nuevos senderos. Estás en una etapa de crecimiento profesional, así que atrevete a buscar ese cambio laboral que te abrirá caminos y traerá éxito.

Acuario

Es tu momento para conocer nuevas personas. Ese amor que tanto buscás puede estar más cerca de lo que creés. Pero va a ser fundamental para que llegue que te dejes querer, el universo te lo pide a gritos, solo que no lo querés escuchar. Recordá que tus signos más compatibles son Tauro y Géminis, que equilibran tu energía y te brindan apoyo emocional.

Piscis

Estás de suerte, porque el amor tocará a tu puerta este fin de semana. Tené presente que tu signo necesita de una pareja para encontrar motivación y avanzar, y ahora estás en el momento ideal para formalizar una relación. El destino anuncia la llegada de tu verdadero amor, una conexión que marcará tu vida. No te cierres a esta historia que comienza.