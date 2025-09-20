Según Mhoni Vidente, este será el mejor fin de semana: así impactará a cada signo.

Este fin de semana del 20 y 21 de septiembre será especial, y es que el domingo sucederá el cambio de estación del invierno a la primavera y un eclipse solar. Mhoni Vidente asegura que estos cambios no pasarán desapercibidos por los signos del zodíaco, a quienes se les abrirá grandes puertas.

Las predicciones de cada signo de Mhoni Vidente: fin de semana del 20 y 21 de septiembre

Mhoni Vidente augurió un gran fin de semana para los signos del zodíaco.

Aries

El eclipse marca la necesidad de revisar de manera profunda las rutinas diarias y los hábitos relacionados con el cuidado personal. Este período puede traer una mayor conciencia sobre la salud física, invitando a realizar chequeos médicos o a prestar atención a señales que antes pasaban desapercibidas. No se trata solo de lo corporal, sino también de la organización del tiempo: habrá que dejar atrás costumbres poco productivas y generar una estructura más equilibrada que priorice el bienestar integral.

Tauro

Para Tauro, el foco estará en el terreno afectivo y creativo. El eclipse empuja a redefinir proyectos que hasta ahora parecían tener un rumbo fijo, pero que requieren ajustes para crecer de manera más auténtica. En lo amoroso, es posible que se vivan momentos de sinceridad que obliguen a soltar expectativas que ya no se corresponden con la realidad. Este tránsito invita a abrir el corazón con mayor libertad y a darle un nuevo significado a la expresión personal.

Géminis

Los geminianos sentirán los movimientos principalmente en el hogar y en el entorno familiar. Puede tratarse de cambios concretos como mudanzas, renovaciones o incluso la llegada de nuevas responsabilidades domésticas. También es un tiempo en el que afloran emociones vinculadas al pasado, lo que abre la oportunidad de resolver asuntos pendientes con parientes o con la historia personal. El eclipse funciona como un llamado a reconstruir la base sobre la cual se apoya la vida cotidiana.

Cáncer

Este es un momento clave para revisar la manera en que se transmiten las ideas y cómo se gestionan las conversaciones importantes. Los cancerianos estarán frente a un escenario donde la comunicación se vuelve decisiva, tanto en el ámbito laboral como en lo personal. Puede haber revelaciones, discusiones que aclaran el panorama o la necesidad de expresar lo que antes se callaba. El eclipse pide dejar atrás viejas formas de hablar o callar, para abrir un canal más auténtico de diálogo.

Leo

La energía del eclipse pone el acento en los recursos materiales y la seguridad personal. Leo deberá enfrentarse a cierres de ciclos económicos, lo que puede significar cambios en la forma de ganar dinero, reorganizar deudas o repensar el manejo de sus bienes. Más allá de lo financiero, también habrá un cuestionamiento sobre el verdadero valor de las cosas y sobre la necesidad de sentirse protegido. Es momento de replantear qué otorga seguridad y de soltar lo que ya no aporta estabilidad.

Virgo

El eclipse se da de lleno sobre Virgo, lo que implica un movimiento interno profundo. Es una invitación a dejar atrás la obsesión por el control y la perfección excesiva, y a mostrarse de una manera más espontánea. Los virgoanos sentirán que deben liberarse de una versión rígida de sí mismos y atreverse a exponer nuevas facetas. Puede ser una etapa de cambios en la imagen personal, en la manera de relacionarse con el entorno y en la forma en que se muestran al mundo.

Libra

Para Libra, este eclipse representa un tiempo de introspección y liberación. Se abre la oportunidad de revisar creencias espirituales y cargas emocionales que venían arrastrándose desde hace tiempo. Habrá un llamado a cerrar procesos del pasado que aún pesan en la vida actual, ya sea mediante prácticas de sanación, el perdón o el simple acto de soltar. El silencio y la reflexión se convierten en aliados para atravesar esta etapa y encontrar claridad hacia adelante.

Escorpio

Los escorpianos enfrentarán transformaciones en el ámbito social y en las amistades. El eclipse trae renovaciones en proyectos grupales, lo que puede implicar dejar atrás vínculos que ya no están alineados con la evolución personal. También será un buen momento para abrirse a nuevas alianzas, con personas que acompañen los cambios internos. Escorpio deberá reconocer qué círculos le potencian y cuáles le restan energía, eligiendo con mayor conciencia a quién dar su tiempo y confianza.

Sagitario

La carrera profesional y las metas a largo plazo entran en un proceso de revisión. Sagitario puede sentir que ciertas responsabilidades pesan demasiado o que ya no reflejan sus verdaderos deseos. Este eclipse impulsa a cuestionar qué significa el éxito y hacia dónde dirigir la energía laboral. Aunque pueda traer incertidumbre, también abre la posibilidad de encarar proyectos más alineados con los valores propios y de reorganizar la relación con la autoridad y las jerarquías.

Capricornio

En el caso de Capricornio, el eclipse se refleja en el plano académico y espiritual. Se despierta una búsqueda de sentido, con posibles cambios en estudios, viajes o creencias que hasta ahora parecían firmes. Puede haber un quiebre con viejas formas de entender el mundo, dando paso a nuevas filosofías de vida. Este tránsito invita a abrir la mente y explorar horizontes distintos, tanto en el plano intelectual como en el espiritual.

Acuario

Los acuarianos vivirán un período de sanación en lo íntimo y en lo económico. El eclipse pide soltar apegos, ya sea a personas, deudas o acuerdos que generan dependencia. Puede traer procesos intensos de transformación emocional, en los que salgan a la luz miedos y heridas profundas. Sin embargo, también será un momento de empoderamiento: la posibilidad de liberarse de viejas cadenas y de generar un nuevo sentido de autonomía en las relaciones y en el manejo de recursos compartidos.

Piscis

En el caso de Piscis, la energía se concentra en las relaciones de pareja y en los vínculos más cercanos. Este eclipse plantea decisiones cruciales: avanzar hacia un compromiso más sólido o poner fin a relaciones que ya no tienen futuro. Es un tiempo de claridad, aunque pueda ser dolorosa, para comprender qué lugar ocupa el otro en la vida personal. La invitación es a revisar los acuerdos y a elegir con sinceridad cómo continuar en el camino afectivo.