Horóscopo de Mhoni Vidente para octubre 2025: las predicciones para cada signo

Comenzó un nuevo mes y llegan nuevas oportunidades. La astróloga Mhoni Vidente lanzó sus predicciones para todos los signos del zodíaco. ¿Qué deberá esperar cada uno en este octubre de 2025 y a qué hay que prestarle atención?

La astróloga, reconocida por sus acertadas estimaciones y sus conocimientos sobre el horóscopo, adelantó que deberán esperar las personas para los próximos 31 días. Las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo en el mes de octubre fueron las siguientes:

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Para Aries, octubre será un mes "cabalístico" y de soluciones, brindando nuevas oportunidades de crecimiento laboral y profesional. Se recomienda agilizar trámites pendientes, ya sean de migración, legales, escolares o deudas, ya que, de acuerdo a Mhoni Vidente, la carta del Ermitaño indica que encontrarás la solución. Este mes traerá riqueza y estabilidad para los arianos, por lo que es un buen momento para inversiones, aunque debes tener cuidado con los fraudes. Es fundamental que te protejas de personas tóxicas y envidiosas, por lo que se sugiere una limpieza espiritual. En el amor, si tienes pareja, te irá bien e incluso hay propuestas de embarazo. Los solteros serán compatibles con Virgo, Capricornio y Leo.

Arcángel del mes: Metatrón, quien te aconseja creer en ti y escuchar más a tu razón que a tu corazón.

Números mágicos: 06, 12 y 35.

Colores:Amarillo y rojo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Octubre será un mes para reinventarse, con mucho trabajo, desarrollo laboral y la posibilidad de poner un negocio. La carta del "Emperador" augura que los regidos por este signo van a alcanzar altos niveles de crecimiento y estabilidad. Sin embargo, el punto débil será el mal carácter, la explosividad y el sobrepensar las cosas, lo que puede traer problemas de salud como dolor de cabeza y ansiedad. Se predice un viaje y la oportunidad de hacer negocios con personas del extranjero. En el amor, si tienes pareja, debes tener cuidado con los celos y dar espacio; si estás soltero, serás compatible con Libra, Capricornio y Acuario.

Arcángel del mes: Gabriel, el arcángel de las negociaciones y los mensajes, te indica que es el momento de actuar conforme a tus planes.

Números mágicos: 13 y 48.

Colores: Blanco y naranja.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

En octubre, Géminis encontrará la estabilidad que busca, gracias a la influencia de Libra. Los geminianos recibirán buenas propuestas laborales, tendrás más dinero y se volverán a enamorar, entrando en un período de pasión. La carta de la Rueda de la Fortuna indica, de acuerdo a Mhoni, que les toca estar arriba, crecer y recomponer lo que estaba mal en el pasado. Sin embargo, deben cuidarse mucho de las traiciones de amistades cercanas y personas tóxicas. El punto débil será la cara (dientes, vista, oído), por lo que deben prevenir enfermedades virales. Para las mujeres Géminis, hay posibilidad de embarazo.

Arcángel del mes: Ariel, el arcángel de las negociaciones y proyectos, te dará fuerza y confianza para cerrar buenos contratos.

Números mágicos: 27, 38 y 80.

Colores: Blanco y negro.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Octubre es un mes fundamental para Cáncer, ya que será un tiempo de tomar decisiones importantes para progresar y avanzar, dejando atrás problemas del pasado. La carta del As de Oros ratifica, según la astróloga, que será un mes de riqueza, abundancia y estabilidad económica. Se te recomienda no sabotearse y permitir que el dinero fluya hacia uno mismo. Es un buen momento para cambiar de casa o de trabajo. El punto débil será el estómago y en el intestino. En el amor, si tienes pareja, se habla de compromiso y matrimonio; si estás soltero, serás compatible con Piscis, Tauro y Escorpio.

Arcángel del mes:Miguel, quien te dará la fuerza para solucionar problemas y te acompañará durante todo el mes.

Números mágicos: 17, 22 y 23.

Colores: Azul y verde.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Leo podrá reinventarse y crecer en octubre, especialmente en negocios propios y cierre de contratos. Es un mes para hacer una "depuración", alejándose de amistades negativas y amores tóxicos para poder avanzar. La carta del Mago dice: "Pide que se te va a dar", indicando que las energías se alinean para que triunfes. El punto débil será la espalda baja y los riñones, por lo que debes cuidarte de lo que comes. Si estás en pareja, ten cuidado con los celos; si estás soltero, serás compatible con Aries, Capricornio y Sagitario.

Arcángel del mes: Metatrón, quien te pide tener determinación en todo lo que hagas y autocontrol sobre tu carácter y ambiciones.

Números mágicos: 03, 04 y 40.

Colores: Azul y amarillo.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Para Virgo, octubre será un mes de estabilidad y crecimiento, especialmente en el ámbito laboral, con posibilidades de un mejor trabajo o un ascenso. La carta del Loco indica que todos los caminos que elijas te llevarán a la riqueza, pero es momento de madurar y poner los pies en la tierra. Tendrás siete semanas seguidas de buena suerte a partir de octubre. El punto débil para los virginianos serán los nervios, el estrés y la migraña. Si estás en pareja, hay un embarazo en puerta; si no la tienes, serás compatible con Aries, Tauro y Capricornio.

Arcángel del mes: Jofiel, el arcángel de la luz y el reconocimiento, te recuerda que los sueños se hacen realidad si crees en ellos y no los platicas demasiado.

Números mágicos: 24, 28 y 62.

Colores: Verde y amarillo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Siendo su mes, Libra tendrá la oportunidad de reinventarte y quitarse los tropiezos del pasado para avanzar. La carta de la Estrella confirma, de acuerdo a Mhoni Vidente, que es el momento de brillar más que nunca y seguir creciendo. La carta de los Amantes predice que los regidos por este signo serán muy deseados en el mes de octubre. Es un buen momento para un cambio de casa o de trabajo. El punto débil será la piel y el cabello, causado por pensar demasiado. En el amor, un nuevo prospecto con mucha pasión entrará en tu vida, y serás compatible con Leo, Géminis y Acuario.

Arcángel del mes: Uriel, el arcángel del dinero y la prosperidad, te asegura que el dinero llegará a manos llenas.

Números mágicos: 25, 30 y 31.

Colores: Verde y blanco.



Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Si sos escorpiano octubre es un mes para reinventarte y sacudirte las malas vibras. Después de momentos difíciles, viene una recompensa, estabilidad y crecimiento. La carta del Carruaje te impulsa a seguir adelante sin detenerte y sin miedo, asegurando que todos los retos serán beneficiados. Debes alejarte de los chismes y no dejarte llevar por la indignación o la rabia. Tu punto débil será el intestino y problemas como la gastritis. Si estás soltero, los signos compatibles serán Piscis, Cáncer y Leo.

Arcángel del mes:** Rafael, quien te traerá sanación y suerte, ayudándote a transformar tu vida y liberarte de lo que no te dejaba crecer.

Números mágicos:** 02, 26 y 34.

Colores:** Blanco y rojo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Sagitario pasará un mes razonando y entrando en una etapa de madurez y progreso. De acuerdo a la astróloga, la carta del Sol en combinación con el signo, les dará como resultado abundancia, riqueza y estabilidad. Es un mes para cuidarse más, mejorar la alimentación y quitarse personas y hábitos tóxicos. El problema principal será el estómago por excesos en la comida. En el amor, si estás soltero, serás muy compatible con Aries, Leo y Libra; si tienes pareja, hay un embarazo en puerta.

Arcángel del mes: Miguel, quien te ayudará a cortar brujerías, envidias y te liberará de ataduras para que lleguen nuevas posibilidades de ser feliz.

Números mágicos: 14, 18 y 29.

Colores: Blanco y azul.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Octubre será un mes en el que Capricornio abrazará la abundancia, tras haber entendido en los meses pasados qué es lo que lo hace feliz. La carta del Mundo indica un viaje en puerta y la oportunidad de conocer gente del extranjero para negocios. Mientras que para Mhoni Vidente la carta del Juicio señala que las personas regidas por este signo arreglarán todos los papeles pendientes sin problemas. Su punto débil estará relacionado con el hígado, el riñón y la vejiga. Si no tienes pareja, serás compatible con Tauro, Aries y Virgo.

Arcángel del mes: Uriel, el de los "billetes", te ayudará a buscar el significado de tu vida y a rodearte de personas inteligentes y positivas.

Números mágicos: 08, 10 y 39.

Colores: Naranja y rojo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Para Acuario, la recomendación principal en octubre es "ahorrar dinero, acumular, pagar deudas y sanar la economía". Si sos acuariano o acuariana será un mes fundamental para tu crecimiento, con la posibilidad de tener dos trabajos y más ingresos. Las cartas indican que estarás protegido durante todo el mes, pero se recomienda purificarte. Tu punto débil, para los hombres, serán los testículos, y para las mujeres, la matriz y las hormonas. En el amor, te esperan personas nuevas y compatibles como Aries, Géminis y Libra.

Arcángel del mes: Rafael, quien te sanará completamente en cuerpo, espíritu y mente, dándote las soluciones que buscabas.

Números mágicos: 05, 16 y 41.

Colores: Blanco y rojo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Octubre será un mes muy bueno para Piscis, donde todo el esfuerzo y lo malo que han vivido tendrá una recompensa mágica. La carta de la Fuerza asegura, según la astróloga, que tendrán el triunfo en tus manos y la capacidad de solucionar cualquier problema. Sin embargo, la carta del Diablo advierte sobre dinero fácil y enemigos ocultos, por lo que los regidos por este signo deben tener cuidado. El punto débil serán los problemas hormonales, de tiroides y garganta. Si estás soltero, serás compatible con Cáncer, Escorpio y Sagitario.