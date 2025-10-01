Horóscopo de octubre 2025: las predicciones para cada signo del zodíaco

Octubre 2025 se presenta como un mes para sanar, viajar y tomar compromisos que transforman.

Octubre de 2025 llega con la intensidad de la primavera y la mística del “mes de las brujas”, una época en la que la astrología y el tarot se cruzan para anticipar cambios profundos. Los movimientos planetarios invitan a transformar lo vivido en oportunidades y a tomar decisiones que potencian el amor, el trabajo y los vínculos familiares.

Lejos de las predicciones genéricas, este mes se presenta con cartas del tarot que sirven como guía simbólica para cada signo. Desde Aries hasta Piscis, las claves de Jimena La Torre para octubre 2025 apuntan a abrir caminos en pareja, fortalecer proyectos laborales y alcanzar un bienestar integral.

Aries

Octubre se abre con una oleada de emociones que te invitan a trabajar en equipo y reforzar los vínculos. Es un mes ideal para organizar actividades familiares al aire libre y destacar con tu carisma.

Carta de la suerte: Dos de Bastos. Un viaje en pareja se convierte en motor de felicidad y expansión.

Tauro

Si venías sembrando con esfuerzo, este mes cosechás. El amor y la vida en sociedad se fortalecen, sobre todo en proyectos compartidos.

Carta de la suerte: Diez de Oros. Se acerca el viaje soñado con tu pareja, un deseo largamente esperado.

Géminis

La energía de octubre transforma lo vivido en logros. El amor exige jugársela por completo y organizar momentos únicos.

Carta de la suerte: Ocho de Oros. Se concreta un proyecto creativo en el ámbito laboral.

Cáncer

El mes otorga fuerza extra para cuidar el cuerpo y la mente. También se destraban noticias y conversaciones pendientes.

Carta de la suerte: El Sacerdote. Llegó la seguridad para animarte a iniciar algo nuevo y liberar tu intuición.

Horóscopo 2025.

Leo

La pasión te inspira a dar un paso firme en el amor. Una competencia o desafío laboral saca lo mejor de vos.

Carta de la suerte: Caballero de Bastos. Energía desbordante para alcanzar la victoria.

Virgo

Octubre es tu mes para analizarte, crecer y encarar un nuevo ciclo. Tu búsqueda de equilibrio rinde frutos.

Carta de la suerte: Dos de Copas. Compromisos positivos y bienestar en cuerpo y mente.

Libra

Tu temporada continúa con armonía. Las relaciones se afianzan y avanzás con pasos firmes hacia proyectos sólidos.

Carta de la suerte: As de Copas. El amor y la introspección traen suerte y reconocimiento.

Escorpio

Se abre una etapa favorable en lo laboral y económico. Tu sensibilidad psíquica también se expande.

Carta de la suerte: Siete de Bastos. La voluntad te impulsa a lanzarte hacia lo que amás.

Sagitario

Los planetas en Libra invitan a ordenar deseos. El amor protege tu corazón, incluso en momentos de reconstrucción.

Carta de la suerte: La Estrella. Llegan oportunidades verdaderas que te devuelven confianza.

Capricornio

Octubre trae encuentros esperados y resultados positivos fruto del esfuerzo previo. El equilibrio se restablece.

Carta de la suerte: La Justicia. La vida te devuelve la armonía tras grandes cambios.Acuario

Es un mes receptivo que te invita a escuchar tu interior y a aceptar un viaje en pareja que modifica perspectivas.

Carta de la suerte: La Sacerdotisa. La intuición crece y te ayuda a detectar lo que resta.

Horóscopo 2025.

Piscis

El mes arranca con magnetismo. Tus palabras guían a otros y equilibran tu vida amorosa y laboral.