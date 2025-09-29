Horóscopo semanal del 29 de septiembre al 5 de octubre 2025: las predicciones para cada signo

La energía astral de la semana trae ajustes, tensiones y momentos de crecimiento para todos los signos

El horóscopo semanal entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2025 llega con cambios relevantes en la energía astral. La influencia de los planetas y los movimientos de la Luna marcan una etapa de ajustes, desafíos y oportunidades para los distintos signos del zodíaco. A continuación, las predicciones más destacadas para cada uno.

Aries

La semana comienza con cierta tensión debido a la oposición del Sol y de Mercurio desde Libra, lo que genera demoras y conflictos en vínculos personales. Se abre un período favorable para atender temas económicos. Es conveniente prestar atención a las articulaciones y evitar sobrecargas físicas.

Tauro

Los próximos días presentan altibajos marcados por la oposición de Marte en Escorpio, lo que incrementa la irritabilidad. Venus en Virgo aporta estabilidad económica, mientras que en lo familiar predominan momentos de calma. Conviene moderar las palabras y cuidar la zona de garganta para evitar malestares físicos.

Géminis

Se vislumbra un clima de dinamismo y proyectos renovados, impulsados por Urano. La influencia de Mercurio y la Luna en Libra potencian la creatividad y las negociaciones, con buen momento para concretar compras importantes. En lo afectivo se abre una etapa de reflexión. En el plano físico, pueden aparecer molestias lumbares.

Cáncer

Los primeros días se presentan complejos por rumores o críticas infundadas, aunque la semana ofrece buenos resultados económicos gracias a Venus en Virgo. Marte en Escorpio aporta energía para sostener proyectos. Conviene prestar atención a la salud ósea y mantener disciplina financiera.

Leo

Los cambios llegan con intensidad y obligan a repensar prioridades, sobre todo en lo vincular. El tránsito de Marte por Escorpio puede generar fricciones en el ámbito laboral. Existen riesgos de ansiedad y nerviosismo, por lo que resulta recomendable enfocarse en actividades que ayuden a canalizar energía.

Virgo

La influencia de Saturno en Piscis aconseja prudencia en decisiones económicas y laborales. Venus en el signo brinda respaldo en lo afectivo y financiero, aunque persisten exigencias profesionales que pueden generar cansancio. En lo físico, es necesario atender posibles molestias abdominales.

Libra

Con el ingreso del Sol y la visita de la Luna, la energía se potencia de manera favorable. Mercurio en el signo favorece la claridad mental y las oportunidades laborales. Aun así, conviene no precipitar decisiones. Posibles jaquecas requieren descanso y equilibrio.

Los movimientos de la Luna y la influencia planetaria abren oportunidades en lo económico y lo afectivo

Escorpio

En una etapa previa al retorno solar, se impone la necesidad de actuar con prudencia. Venus favorece lo afectivo y Mercurio aporta fluidez en asuntos relacionados con mudanzas o viajes. La combinación de Júpiter, Saturno y Marte ofrece días de gran fortuna.

Sagitario

Un período de reorganización abre paso a mejoras graduales. Urano en oposición puede traer cambios de residencia para algunos nativos del signo. En el amor, predomina cierta incertidumbre, mientras que en lo económico se requiere atención a cálculos y presupuestos. El optimismo aumenta hacia el final de la semana.

Capricornio

El inicio de la semana puede generar nerviosismo en el plano afectivo, aunque Venus y Saturno brindan apoyo para estabilizar el panorama. El enfoque laboral y profesional se fortalece, aunque sin grandes avances inmediatos. La energía física se renueva gracias a la influencia lunar en Escorpio.

Acuario

La etapa resulta positiva gracias a Mercurio y al Sol en Libra, que agilizan proyectos y contactos. Venus ya no genera oposición y aporta mayor tranquilidad en lo emocional. Se destacan oportunidades en lo personal y laboral, con días muy favorables hacia el fin de semana. En el plano físico se observa una tendencia a la mejoría.

Piscis

El período se presenta armonioso, con momentos propicios para reiniciar actividades y proyectos bajo la influencia de Marte y la Luna en Escorpio. Venus en oposición genera cierta presión económica, aunque el bienestar en el hogar se fortalece. Los recuerdos del pasado pueden hacerse presentes con el tránsito de Saturno.