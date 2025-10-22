Las impactantes predicciones de Mhoni Vidente para la temporada de Escorpio: la caída de un meteorito y de un asteroide de Lucifer.

Mhoni Vidente despertó pánico con sus predicciones para la era Escorpio 2025, que va del 23 de octubre al 21 de noviembre. Según la vidente y experta en astrología, se acerca una temporada oscura y con grandes transformaciones a nivel mundial, que incluyen la posible caída de un meteorito y de un asteroide de Lucifer.

Escorpio tiene fama de ser uno de los signos más oscuros y misteriosos del zodíaco, e inevitablemente, esto se refleja durante su temporada. La psíquica compartió sus vaticinios para este período y predijo grandes transformaciones a nivel mundial, tanto en el plano político y social como en el natural y espiritual.

Las predicciones de Mhoni Vidente para la temporada Escorpio 2025

La caída de un meteorito

Según Mhoni, durante la temporada de Escorpio, ocurrirán muchas cosas que marcarán el destino de la humanidad. Uno de ellos será la caída de un meteorito en México o en el Golfo de México.

La vidente explicó que este cuerpo celeste, al que llamó Lemon, no va a impactar en su totalidad, sino que solo algunos fragmentos lograrán ingresar a la Tierra, afectando ciertas zonas del territorio mexicano. “Este meteorito se llama Lemon. Visualizo que algunos pedazos caerán en México, determinando cosas importantes para el futuro”, aseguró.

La llegada del cometa Atlas

Mhoni también adelantó que el cometa Atlas pasará muy cerca de la Tierra. Además, especificó que no se trata simplemente de un cometa, sino de "una nave nodriza disfrazada de asteroide".

“Es el asteroide de Lucifer que anuncia completamente el Apocalipsis. Es la revelación completa de Juan: este asteroide es algo mágico, como una nave interestelar en todos los sentidos. El signo de Escorpio estará rodeado de energías místicas”, declaró. Según sus predicciones, caerá el próximo 31 de octubre y provocará una revolución entre los humanos: "Los jóvenes buscarán el progreso, la libertad, el cambio de ideas y, sobre todo, vivir mejor”.

Cambios importantes en Venezuela

Además, sobre el panorama político en el mundo, Mhoni habló específicamente sobre Venezuela y aseguró que el fin del régimen está cerca. También añadió que Estados Unidos intervendrá muy pronto: “Ya hay más de 20.000 soldados fuera de Venezuela, con armamentos, barcos y aviones listos para entrar”.

Un frío extremo

La astróloga también advirtió que se acerca un frío extremo sin precedentes que afectará principalmente al hemisferio norte, principalmente en países como México, Estados Unidos y Canadá. “Se visualizan temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, nevadas intensas y el congelamiento de lagos y mares”, explicó. Este frío también podría extenderse hacia otras partes del mapa.