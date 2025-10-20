Horóscopo semanal del 19 al 24 de octubre: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo

Comienza una nueva semana y la reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para cada signo del zodíaco. Entre el 19 y el 24 de octubre, el horóscopo augura una semana de transformación y llena de sabiduría.

Horóscopo del 19 al 24 de octubre: predicciones de Mhoni Vidente

Aries

Entre los consejos de la astróloga para esta semana se destaca la necesidad de ser prudentes y reservados. Los arianos deberán ser conscientes al hablar, no confiar demás y no contar sus cosas. "No debes presumir lo que has logrado, porque se han juntado energías negativas por ciertas personas que te rodean", advirtió. Además, auguró un crecimiento económico, el pago de deudas y la planificación de un viaje.

Mhoni señaló que los regidos por este signo están reinventándose en su interior, en paz y armonía como personas. "Hay un equilibrio en cuestiones de los sentimientos, pareja y estabilidad". También será una semana de juntas y presión laboral; de exámenes; y de arreglar papeles. En todos los sentidos, será días ocupados en los que los arianos no tendrán tiempo para pensar cosas negativas.

Tauro

"El arcángel Miguel está sobre ti y te dice quítate salaciones, brujerías envidias y chismes". Si están en un divorcio la recomendación de la astróloga es solucionarlo rápido y también recomendó cerrar temas legales. De acuerdo a sus predicciones los taurinos tendrán nuevos proyectos, cambios y energías positivas que los llevarán a crecer económicamente. "Trata de sanar completamente tu economía y no te cargues problemas que no son tuyos", recomendó. En ese sentido, recomendó salir a caminar, meditar o hacer actividades que disfruten para evitar el estrés.

Mhoni Vidente predijo una semana llena de sabiduría y crecimiento personal para muchos de los signos del zodíaco

Géminis

Esta semana para los regidos por este signo vendrá con la responsabilidad de tomar decisiones importantes, como quedarse en un trabajo, en una carrera o si continuar en ciertas situaciones personales. La gran recomendación de la astróloga es que los geminianos no se tomen las cosas tan personales y que se alejen de personas tóxicas y de los chismes. "Son tiempos de estar arriba y de crecer", remarcó Mhoni. En ese sentido, adelantó que recibirán dos propuestas laborales y una propuesta de casamiento o amor verdadero.

Cáncer

"Estás en ese momento de brillar, de crecer, de alejar el pasado totalmente de tu vida", adelantó Mhoni Vidente a los regidos por este signo. Durante esta semana, los cancerianos tendrán mucho éxito y desarrollo profesional. Les pagarán dinero que les debían de un antiguo trabajo y tendrán reuniones laborales por un proyecto nuevo. También lograrán terminar trámites. Entre sus recomendaciones, la astróloga aconsejó arreglar problemas del pasado, solucionarlos para dejarlos atrás y para avanzar.

Además, recomendó dormir más y mejor, hacer ejercicio y comer bien, no sobreprensar. Tomar un curso de idiomas, comunicación o administración, y alejarse de los chismes o las intrigas que los puedan llegar a rodear en el trabajo, la escuela o la familia. "Estás en la dirección correcta; estás creciendo y estás avanzando paso a paso para desarrollarse", afirmó.

Leo

Para los leoninos será una semana de mucho trabajo, con momentos para crecer laboralmente, pedir un ascenso, un aumento o decidirse en realizar un negocio propio. "Sigues teniendo estabilidad y crecimiento, pero es sumamente importantes que ahorres", advirtió Mhoni Vidente. En esa línea, les señaló prestar especial atención a fraudes o estafas y les remarcó que la única limitación está en su mente. "No se saboteen", apuntó. Para quienes se encuentran en pareja, les aconsejo no pelearse tanto, evitar los celos y ser maduros.

Virgo

Para los regidos por el signo virgo será una semana para pisar claro y firme. "Son momentos de empezar a avanzar; de quitarse ideas falsas, pensamientos tóxicos, personas que nada más te hacen daño. Recuerden: el amor y la amistad no se compran", sostuvo.

La tercera semana de octubre será un momento para reinventarse y crecer económicamente. Estará marcada por reuniones laborales, venta importantes y la llegada de dinero, pero será clave controlar las finanzas y ser profesionales en cada aspecto de su vida. En ese sentido, señaló que será momento de alcanzar logros y de realizarse, pero recomendó ser discretos y no alejarse de la familia.

Libra

La astróloga les recomendó a los librianos elegir solo los proyectos que pueden cumplir, para no caer en incumplimientos. "Estás en el momento de crecer, no te caigas", apuntó. Para la tercera semana de octubre, auguró que vendrán muchas alegrías y sorpresas. Y recomendó pagar deudas, sanar su economía, arreglar situaciones del pasado, acondicionar su hogar, planificar viajes y estudiar. "No te metas en chismes que no son tuyos y trata de hacer un inventario personal de lo bueno y de lo malo, eso te va a hacer crecer más".

La astróloga recomendó a varios signos mantenderse lejos de los chismes y las relaciones tóxicas

Escorpio

Esta semana empieza la era de los escorpianos, para ellos Mhoni Vidente predijo un época de abundancia y estabilidad con nuevos crecimientos y proyectos. La astróloga señaló que se aliviaron los problemas que arrastraban y que encontrarán el amor verdadero, además, que será tiempo de crecer, desarrollarse profesionalmente y estar mejor económicamente. Entre sus recomendaciones aconsejó no creer en chismes, protegerse de malas vibras y cuidar su energía sexual para no caer en problemas amorosos y evitar traiciones y engaños.

Sagitario

Esta semana para los sagitarianos estará marcada por la estabilidad, crecimiento y nuevos proyectos. De acuerdo a la astróloga van en la dirección correcta. Sin embargo, serán siete días intensos: tendrán mucho trabajo, auditorías y cierres de contratos. Entre sus recomendaciones, la especialista aconsejó controlar su mal carácter, no ser explosivos. "No tiene la culpa la demás personas de tu mal humor así que traten de controlarse, pensar claro y no dejarse llevar por situaciones negativas", apuntó. En ese sentido, recordó retomar el ejercicio, comer mejor y cuidarse de chismes de ex o amistad. Además, auguró fortuna en la lotería.

Capricornio

Esta semana para los capricornianos será de dinero rápido y fácil. Sin embargo, recomendó mantenerse protegidos. "Cuídate de los enemigos ocultos: la gente que está cerca de ti, tus amigos, tu familia, tu pareja, la gente que no quiere que progreses, abre bien los ojos y protegete siempre", aconsejó. La astróloga predijo dinero extra por juegos de azar y una compra importante. Además, señaló que esta semana es para la trasmutación de las cosas negativas a lo positivo ayudará a los capricornianos a crecer.

Acuario

"Pide que se te va a dar, estás en ese momento, te estás realizando, tomaste decisiones y estás avanzando", predijo la astróloga. En esta semana, los acuarianos percibirán dinero extra, nuevas oportunidades laborales y Mhoni Vidente recomendó aprovechar la buena racha para desarrollarse en lo laboral y crecer más económicamente. Además, recomendó caminar, bailar, salir a divertirse y no ser exagerados o dramáticos.

Piscis

Esta semana estará marcada por la determinación, el poder, el crecimiento. "Es tiempo de tomar decisiones, de ser claros y de saber que estás haciendo bien las cosas", apuntó Mhoni Vidente. Será un periodo para ponerse primeros y no ayudar tanto a los otros, también para desarrollarse laboralmente y con propuestas de trabajo en el exterior. Además, señaló que los piscianos no tendrán tantas complicaciones, ni problemas. Aunque recomendó no meterse en chismes, fraudes, ni tener gastos excesivos. "Quítense traumas o complejos del pasado, déjenlos atrás, hagan un aquí y ahora prometedor para tener un futuro mejor", aconsejó.