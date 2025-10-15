Mhoni Vidente reveló el secreto más fácil para hacer que los deseos se cumplan

Los consejos de Mhoni Vidente para activar las energías positivas.

La famosa astróloga y tarotista Mhoni Vidente reveló que se debe hacer cuando se ven números repetidos en el reloj para lograr que los deseos se hagan realidad. El paso a paso definitivo que impulsa la mediática aficionada al esoterismo y la reacción en redes sociales sobre el anuncio.

La astróloga Mhoni Vidente compartió un ritual para activar la energía positiva cada vez que aparecen números repetidos en el reloj, como 11:11, 10:10, 12:12 o 2:22, o números espejo como el 12:21.

Cómo activar la energía positiva, según Mhoni Vidente

Chocar las muñecas.

Pedir un deseo en voz baja.

Colocar un poco de saliva en la nuca (un símbolo de conexión energética con el universo).

Estos simples pasos que compartió Mhoni Vidente en una entrevista no tardaron en hacerse virales y decenas de fans reaccionaron al ritual. “¡Ayyy mi Mhoni, por eso te amamos! Siempre dándonos rituales para estimular nuestros deseos y bienestar”, celebraron usuarios en X (ex Twitter), donde sus seguidores replicaron el tip bajo los hashtags #MhoniVidente, #MhonienHeraldo y #ClubMhoniFan.

Mhoni Vidente comparte habitualmente consejos esotéricos en sus redes sociales, donde busca ayudar a las personas a activar sus campos energéticos para lograr atraer cosas buenas en la vida, entre otros beneficios emocionales y espirituales que promueven el tarot y la astrología.