Mhoni Vidente reveló qué días traerán abundancia los últimos meses de 2025.

Mhoni Vidente volvió a atraer todas las miradas con sus nuevas predicciones. Consultada por quienes buscan entender las energías disponibles del universo, la pitonisa compartió un nuevo mensaje para sus seguidores: reveló cuáles serán las fechas que traerán abundancia durante los últimos meses de 2025.

En su más reciente video, la vidente habló sobre los movimientos energéticos que marcarán el cierre del año y cómo aprovecharlos a través de rituales, oraciones y pequeños gestos de fe. Según explicó, el fin de 2025 será un período ideal para atraer estabilidad económica, abrir caminos laborales y limpiar las malas vibras que se hayan acumulado durante el año.

Las fechas que traerán abundancia, según Mhoni Vidente

De acuerdo con Mhoni Vidente, los días domingo y martes serán los más poderosos en materia de abundancia y prosperidad. En esos momentos, las energías del sol y de Marte, planetas que rigen el éxito, la fuerza y el dinero, estarán más activas. “Son días en los que todo lo que se siembra con fe florece más rápido”, señaló.

Mhoni Vidente predijo las fechas claves de lo que resta del 2025.

La astróloga también reveló los números de la suerte para quienes deseen atraer riqueza y buena fortuna antes de que termine el año: 06, 14, 05 y 23. Según explicó, están vinculados con la energía de crecimiento, movimiento y apertura económica.

Sin embargo, Mhoni hizo una advertencia especial: “Juéguenlos el domingo o el martes, pero no le cuenten a nadie, porque la suerte se enfría cuando se comparte”. Además, aseguró que soñar con oro, excremento o casas nuevas es una señal clara de prosperidad próxima, y que mantener una sábila con siete monedas enterradas en una maceta puede actuar como un poderoso amuleto para el hogar.

El ritual de Mhoni Vidente para atraer prosperidad

Para traer aún más prosperidad, Mhoni Vidente recomendó realizar un ritual sencillo pero cargado de intención para cerrar el año con abundancia. Según explicó, el poder del fuego y de los elementos naturales es fundamental para limpiar la energía y atraer nuevas oportunidades.

Primero, hay que encender una veladora de siete potencias, símbolo de unión de todas las energías positivas. Si no se tiene, se pueden usar velas de distintos colores: roja para la fuerza y protección, blanca para la pureza espiritual y rosa para el amor y la armonía.

Mientras la vela arde, se debe rezar el Salmo 91 o el Salmo 140, que según Mhoni ayudan a alejar envidias, traiciones y bloqueos económicos. La llama debe mantenerse encendida durante siete días consecutivos, siempre con una actitud de fe y gratitud.

Para completar el ritual, la astróloga aconsejó bañarse con agua y limón verde, con el fin de eliminar las malas vibras y renovar la energía personal. “Las veladoras son la luz que guía nuestras peticiones al cielo; hay que prenderlas con fe, no con miedo”, cerró.