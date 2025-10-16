Yanina Latorre destrozó a Nancy Pazos: "Problema de autoestima".

Yanina Latorre visitó recientemente A la Barbarossa, el programa que Georgina conduce en Telefé. Allí protagonizó un tenso cruce con Nancy Pazos, panelista del ciclo, que terminó con un reclamo de la "angelita" de LAM porque su interlocutora no le dirigía la mirada.

Este miércoles se refirió a ese roce en el ciclo radial que posee en El Observador, que no se extendió únicamente a ese intercambio de palabras: también detrás de cámaras hubo actitudes que no gustaron en la esposa de Diego Latorre. Y lejos estuvo de callarlas.

Yanina Latorre tuvo un tenso cruce con Nancy Pazos.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre su cruce con Nancy Pazos?

En primera instancia, aseveró tajante: "Me dio un poco de lástima. Evidentemente, esta chica tiene un problema de autoestima posta por subestimar al resto porque se autopercibe más elevada". "Quiere ser más noticia que su propio programa. Siento que le faltó el respeto a Georgina", sumó sin sacar el pie del acelerador

Por otra parte, contó que en el corte "todos se pararon a saludarme y ella, nada. Cuando entré al piso y me sentaron en el living, se fue. Yo pensé que no volvía, después no sé si la fueron a buscar, pero volvió". Sobre el momento que salió al aire, explicó: "Se sentó en la mesa y miraba el celular. Cuando en un momento le hablé, miraba a cámara, no a mi".

"Cuando la encaré y le hablé, (...) le dije 'Hola Nacy Pazos', pero ella nunca me miró. Es más, cuando nos levantamos de la mesa, ella se fue. Hicimos una foto grupal en la que no salió", apuntó. Finalmente, sostuvo: "Yo la sentí temblorosa porque le hablé bien, no fui a pelear. Se ve que ella tenía un discurso o algo en su cabeza que no pudo decir. Pobre, porque es una mina con trayectoria, una gran periodista, tiene que inventar todo este showcito como para ser más noticia".