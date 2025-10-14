Yanina Latorre cruzó fuerte a Nancy Pazos.

Yanina Latorre y Nancy Pazos volvieron a enfrentarse, esta vez en el programa A la Barbarossa (Telefe), y el clima en el estudio se volvió rápidamente tenso. Aunque intentaron mantener la cordialidad frente a las cámaras, bastaron unos minutos para que el intercambio entre ambas se transformara en un cruce cargado de ironías y reproches.

Todo comenzó cuando Nancy Pazos lanzó un comentario al aire que no pasó desapercibido: “Me contaron que ella viene si yo no estoy, esa es la exigencia”, dijo refiriéndose a Yanina, en tono de broma pero con una evidente dosis de picante.Lejos de dejarlo pasar, Latorre aprovechó la oportunidad para desmentirla y devolverle la gentileza. “Con Nancy volvería a trabajar, me parece una mina muy inteligente. Lástima que a veces le gana… no sé si el ego, la soberbia o la inseguridad”, disparó mirando directamente a su colega. Y agregó, sin perder la sonrisa: “No sé por qué no querías venir si yo venía. No iba a hacer nada malo, ni íbamos a discutir de política. Venía a pasar un buen rato y divertirme”.

La tensión subió un poco más cuando Nancy intentó justificar su postura: “A veces discuto con la producción qué es bueno para el programa y qué no”, dijo con firmeza. Yanina no se quedó atrás y retrucó: “Ah, ¿tenés ese lugar para hacerlo? ¿No hay una conductora que decide?”. El comentario generó risas entre el resto del panel, incluida Georgina Barbarossa, que intentó distender el clima con humor.

El fuerte cruce entre Nancy Pazos y Yanina Latorre

Pero lejos de apagar el fuego, Yanina volvió a insistir: “Yo no exigí nada… salvo que alguien le haya dicho eso a Nancy, que mira para otro lado cuando hablo, para generar contenido”. Ante esto, Pazos se defendió asegurando que debía mirar a cámara por la dinámica del programa, aunque su incomodidad quedó en evidencia. Con su estilo habitual, Latorre cerró el momento con una mezcla de ironía y provocación: “Sos rara, hay algo que te provoco”, lanzó entre risas, antes de rematar con una frase que dejó al panel entre risas y tensión: “Voy a hacer un curso acelerado”.