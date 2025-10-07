La periodista fue tajante con el futuro del gobierno de Javier Milei.

Nancy Pazos volvió a sacudir el tablero político con uno de sus editoriales más filosos. Desde su programa radial en Radio 10, la periodista analizó el reciente acto de Javier Milei en el Movistar Arena y aseguró que el mandatario “ya no encarna el mismo espíritu que lo llevó al poder”. “Milei quiso retomar el espíritu de su campaña sin entender que el contexto cambió y que él también cambió”, comenzó Pazos, al hacer referencia al tono del evento, que combinó música, euforia y consignas partidarias.

“¿Qué pasó con ese Milei gritón y loco de 2023? Era el Milei que captaba la bronca de la gente, la desilusión con un gobierno peronista que no había hecho lo que en general hacen los gobiernos peronistas, que es poner plata en el bolsillo de la gente”, expresó la periodista.

La periodista planteó que el discurso y la puesta en escena del presidente quedaron fuera de sintonía con la situación actual del país. “Ese espíritu que él encarnó no tiene nada que ver con el momento que vivimos. Hoy Milei es el presidente, no un rockstar. Aunque la gente vuelva a tener bronca, ya no lo puede mirar desde el mismo lugar. Y sin embargo, él sigue actuando como si no se diera cuenta de eso”, cuestionó.

Más adelante, Pazos fue aún más contundente con su análisis: “Yo veía esa escena y me reía a carcajadas, porque no puedo creer que este gobierno siga caminando rumbo al precipicio de una manera impresionante”. Con esa frase, la periodista resumió su visión crítica del presente político y económico del país, al que definió como “una administración desconectada de la realidad cotidiana”.

El show político de Milei en el Movistar Arena

Javier Milei protagonizó un acto multitudinario en el Movistar Arena que combinó elementos de recital, presentación de libro y discurso político. Subió al escenario al ritmo de Panic Show, acompañado por militantes eufóricos y funcionarios de su entorno más cercano.

El presidente interpretó temas como Demoliendo hoteles de Charly García y El show del gato, de Los Ratones Paranoicos, y agradeció al “triángulo de hierro” conformado por él, Karina Milei y Santiago Caputo. La ausencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo —que se encontraba en Estados Unidos negociando un swap con el FMI— no pasó desapercibida.