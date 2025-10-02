Nancy Pazos volvió a humillar a Mariana Brey por su vínculo con Milei: "Sos".

Las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey volvieron a protagonizar un fuerte cruce al aire en Telefe e, incluso, tuvo que intervenir Georgina Barbarossa. Qué sucedió en A la Barbarossa.

El intercambio ocurrió mientras hablaban sobre el diputado José Luis Espert, apuntado por su vínculo con el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Fred Machado, y el respaldo ciego que le hizo el presidente Javier Milei. "El Presidente debería ser mucho más claro. Y en esto coincido con Patricia Bullrich: el voto al peronismo en la Argentina no es un voto moral. Vos podés acusar a Cristina Kirchner de lo que se te cante que igualmente la votan", expresó Pazos, y siguió: "El problema que tienen es que, no el porcentaje de votante a Milei, el 29%, que es el que hoy tienen asegurado en todo el país, sino ese otro votó que se le adosó más republicano, más del PRO, es un voto mucho más elitista y mucho más moral, entonces tienen que dar respuesta. Y el Presidente tiene que ser mucho más enfático".

Fue allí cuando intervino Mariana Brey, quien achacó que Pazos estaba diciendo que "es una cuestión de creencia", por lo que llegó la respuesta: "No, no es de creencia. De análisis".

"Cristina Kirchner para ustedes es inocente", expresó Brey, dando comienzo el punto más álgido del debate, ya que su compañera le contestó: "No, no de 'ustedes'. No me pongas en ese lugar". "Si yo usara la lógica que usan ustedes frente a una situación como por ejemplo...", continuó Mariana Brey, interrumpida por Nancy Pazos, quien acotó: "Los kirchneristas decís. Yo no soy kirchnerista. No soy kirchnerista, vos sí sos mileista".

Nancy Pazos volvió a humillar a Mariana Brey por su vínculo con Milei: "Sos".

La intervención de Georgina Barbarossa

Fue en ese momento que intervino la conductora, Georgina Barbarossa, para aclarar que Pazos "no es kirchnerista". "Dejala. Le dan esa letra y tiene que repetirla 80 veces", siguió Nancy Pazos, a lo que Barbarossa imploró: "Basta, chicas, por favor. Basta".