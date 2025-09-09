Yanina Latorre le dijo a Milei lo que no quiere escuchar: "Yo creo".

La mediática Yanina Latorre lanzó una crítica contra el presidente Javier Milei después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones en la provincia de Buenos Aires del domingo 7 de septiembre. El descargo de Latorre.

"Yo no creo que ganó el kirchnerismo, ayer perdió el Gobierno. Yo lo que creo es que fue un voto castigo para Milei, no a favor de Kicillof, porque la Provincia está abandonada", consideró Latorre en el programa que conduce en El Observador 107.9. "No fue un voto a favor de él, fue un voto castigo", insistió.

Luego, le dio un consejo al Gobierno nacional. "Para mí tienen que sanar todo, ver qué hay alrededor, bajar un poco la soberbia y empezar a ser un poco más empático", sostuvo

"Yo creo que lo que tiene este gobierno, que lo venimos diciendo acá hace un tiempo, es que no tiene empatía. Él está muy en la macroeconomía, pero no en la micro", siguió y agregó: "Y en el medio hay docentes, jubilados, hay gente que no tiene un mango, el tema de los discapacitados".

Las críticas a las medidas económicas

Yanina Latorre señaló que hubo "cosas que dijo como que (Milei) iba a cerrar el Banco Central" que no hizo, pero "eso era una pelotudez". "Pero creo que no está siendo empático con las minorías", prosiguió y sentenció: "No empezó a reactivarse la economía propiamente dicho, desde el salario o desde el laburo. Sí la macro, el famoso número de la inflación".