Eduardo Feinmann destruyó a Javier Milei tras perder las elecciones en Buenos Aires.

Eduardo Feinmann destrozó este lunes al Gobierno de Javier Milei, luego de la categórica derrota de La Libertad Avanza en las elecciones que tuvieron lugar en la Provincia de Buenos Aires, donde más de nueve millones de personas emitieron su voto para decidir a sus nuevos representantes en la legislatura bonaerense (se renovaban la mitad de los escaños).

"En la provincia de Buenos Aires se gana y se pierde por un voto, bueno perdiste por un millón de votos", disparó tajante el reconocido periodista, haciendo alusión a los 14 puntos de diferencia que Fuerza Patria le sacó al partido libertario en la suma de las ocho secciones electorales.

Eduardo Feinmann destrozó a La Libertad Avanza tras las elecciones.

¿Qué dijo Feinmann tras la derrota de LLA en Buenos Aires?

En esa misma línea, apuntó con ironía y parafraseando la frase "es la economía, estúpido": "Te llenaron las urnas. Lo que terminó primando fue el enojo, es el enojo de la gente, estúpido". Sin tapujo alguno, reiteró: "Es el enojo en lo político y en lo económico, en el metro cuadrado, estúpido". "Si no se dan cuenta de eso, creo que la van a pifiar", sumó momentos más tarde.

Más adelante, se refirió a Maximiliano Bondarenko, candidato por La Libertad Avanza en la tercera sección (que incluye a La Matanza y Lomas de Zamora, entre otros partidos) quien criticó a Milei horas después de perder en los comicios: "Acaba de perder por paliza, porque le dieron una paliza monumental. Esa es otra cosa del armado de pareja Lule Menem-Martín Menem: pusieron candidatos que no los conocía nadie".

"Creían que con la sola imagen de Milei, llevándolo a Villa Celina con un cartelito y después a Moreno, entonces iban a ganar. Lo expusieron y desgastaron al Presidente", concluyó el periodista, que lamentó esto último y le recordó a LLA que "la figura del Presidente es la que menos se tiene que desgastar".