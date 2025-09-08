La durísima crítica de Feinmann a Milei tras la derrota en las elecciones: "No".

El periodista Eduardo Feinmann fue muy crítico del presidente Javier Milei después de la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre. Qué dijo en Radio Mitre.

"No la vimos venir, por lo menos de esta manera", expresó Feinmann este lunes, horas después de que se conocieran los resultados de los comicios en la provincia de Buenos Aires. "Fuerte voto castigo para el presidente Milei", consideró.

Feinmann contó que vio "bastante tranquilo" a Milei en su discurso, aunque explicó: "Si no estaba tranquilo ayer, hoy me parece que se incendiaba todo. Calculo que va a empezar a replantearse algunas cosas".

Luego, lanzó una chicana hacia el Presidente, utilizando una referencia que los libertarios suelen hacer en sus discursos. "No solo no le puso el último clavo al cajón de los K, sino que me parece que le sacó la tapa al cajón y el muerto está a punto de levantarse", sostuvo.

Javier Milei, foco de las críticas de Feinmann después de las elecciones.

"Gran elección para el gobernador (Axel) Kicillof, que es el gran ganador del día de ayer. Kicillof le ganó a Milei. En realidad, perdió Milei, perdió el Gobierno. Y el propio Gobierno lo hizo perder a Milei. Por distintos motivos, el propio Gobierno lo hizo perder a Milei", agregó Feinmann.

La comparación con las PASO de 2019

Además, el periodista comparó las elecciones del 7 de septiembre con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales de 2019, en las que Alberto Fernández venció a Mauricio Macri. "13 puntos es una tragedia para el Gobierno, una tragedia. Esto es lo más parecido a las PASO de Macri en 2019. En ese momento, fueron 17 puntos, que después solamente puede levantar 10. En ese momento era apoteótico, pero levantaron 10. Aquí son 13 puntos de diferencia", marcó Feinmann.