Miranda! revolucionó Ferro: una nueva coronación para los reyes del pop argentino

Ale Sergi y Juliana Gattas encendieron el barrio de Caballito en su primera función en la cancha de Ferro y demostraron por qué son los reyes indiscutidos del pop argentino. El mismo sonido que en los 2000 era disruptivo para una Argentina marcada por la presencia del rock nacional, hoy pone a bailar a las masas, incluso a aquellos que los denostaban hace veinte años.

Miranda! mantiene intacta su esencia musical electropop cargada de sintes y beats electrónicos fusionados con melodías melancólicas y letras desgarradoras. Con el correr de los años, los artistas jugaron con otros géneros y por eso ir a un recital de la banda en la actualidad también significa disfrutar líneas de bajo complejas y riffs de guitarra elaborados.

La banda nacida discográficamente en 2002 hizo un repaso por su carrera en su setlist: interpretaron canciones de todos sus álbumes, con mayor hincapié en Sin Restricciones y El Disco de tu Corazón. Gattas y Sergi entraron en escena con Ritmo y Decepción (Magistral, 2011) y el público se mostró encendido desde los primeros acordes de la pieza, entre saltos y gritos de euforia.

Los más fans de Miranda! saben que Juliana es quien se encarga de la parte estética de cada show y en este encuentro se vieron las mismas influencias de moda que la artista plasmó en los últimos meses en su proyecto solista: referencias setentosas como hombreras en punta, estampas de lunares y romboidales, volados barrocos y géneros bordados con piedras que aportaron glamour y elegancia al concierto. Verdes, fucsias, violetas y plateados metalizados brillaron sobre los cuerpos danzantes de Sergi y Gattas a lo largo de las dos horas que duró el encuentro.

Niños, adolescentes y personas que rondaban los 60 años corearon las letras de las canciones de Miranda!, indicio explícito del rasgo transgeneracional del público de la banda. Ale y Juliana no solo supieron mantener a sus fieles de siempre sino que cosecharon nuevos fans de todas las edades, quienes cantaron a todo pulmón ante la propuesta teatral y melodramática de los artistas.

La velada estuvo marcada por los hits: el setlist de casi 30 canciones hizo un recorrido por aquellos temas que consolidaron a la banda y siguen sonando al día de hoy en cada rincón del país. Sin ir más lejos, la jornada arrancó con Ritmo y Decepción, hit del 2011, que abrió la cancha para dos horas a puro canto y energía. Asimismo, Extraño, Uno los Dos, 743, Prisionero, Hola, Traición y Perfecta fueron algunos de los temas que marcaron los puntos más altos del show.

Sin embargo, el dúo no renegó de su presente y también le dieron lugar a aquellos temas que lanzaron en los últimos años para reconsagrarse como los reyes del pop argentino: Triste, que lanzaron junto a Mateo Sujatovich, Me Gusta, en colaboración con Tini, Por este hombre, reversión del icónico tema de Pimpinela en colaboración con Abraham Mateo, fueron las elegidas para el recorrido musical de la templada noche de sábado.

Lali y Joaquín Levinton: los invitados de lujo para una noche perfecta

Tan solo unos minutos antes de que arrancara el recital, la fiesta Poppa apareció en el escenario para musicalizar la previa y crear un ambiente alegre para recibir a Miranda! Sin embargo, justo cuando parecía que la fiesta había llegado a su punto máximo, anunciaron una sorpresa: Joaquín Levinton se subiría al escenario a hacer un "karaoke". Así, el cantante de Turf apareció vestido completamente de rojo y cantó Tu Misterioso Alguien, en honor al dúo, y Pasos al Costado, hit de su banda.

Pero esas no eran todas las sorpresas de la noche. En el tramo final de la jornada, Miranda! le dio la bienvenida a Lali, quien en varias ocasiones admitió ser discípula de Juliana y Alejandro en materia musical, para cantar juntos Mejor que Vos y Yo te diré. La presencia de la reconocida cantante y actriz coronó la velada, ya que supo fusionar su carisma con la performance del dúo, dejando en claro que el pop en Argentina pisa más fuerte que nunca.