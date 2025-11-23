Dónde ver online el show de Miranda! en Ferro en vivo por streaming: esta es la forma

Miranda!: el dúo referente del pop en Argentina.

La emblemática banda argentina de pop Miranda!, compuesta por Ale Sergi y Juliana Gattas, se prepara para dos noches vibrantes los próximos 22 y 23 de noviembre en el estadio ubicado en el barrio de Caballito, Ciudad de Buenos Aires. Estas funciones marcan el cierre de su gira 2025 y la presentación en gran formato de su más reciente trabajo discográfico.

Cómo ver el recital de Miranda! en vivo desde casa

Para quienes no lograron adquirir entradas o prefieren disfrutar la experiencia desde su hogar, hay buenas noticias: la transmisión en vivo será realizada por la plataforma Flow, disponible tanto por TV como por streaming. El recital del domingo 23 de noviembre estará en el canal 605 de Flow desde las 21 h y luego quedará disponible bajo demanda para los suscriptores. Importante: la señal es accesible únicamente para usuarios que tengan contratado el servicio de cable con Flow o la aplicación asociada.

Las funciones en el Estadio Ferro ya figuran como agotadas para las primeras fechas anunciadas, lo que revela el fuerte tirón que Miranda! mantiene en el circuito nacional. Así, el espacio se transforma en un escenario ideal para que la banda despliegue todo su arsenal de éxitos: “Don”, “Perfecto para mí”, “Yo te diré”, junto con las nuevas canciones que apuestan a ampliar su sonido y alcance.

La cita en el Estadio Ferro servirá para que Miranda! combine su amplio repertorio de éxitos con las novedades de su último álbum Nuevo Hotel Miranda!, sucesor del disco con el que ganaron el Premio Gardel de Oro en 2024. En este contexto, prometen una puesta en escena colorida, energizada, con elementos de electropop, pop-dance y colaboraciones que han marcado el año, que ya los ubicaron nuevamente entre los artistas más escuchados de la escena local.

Además, la excéntrica estética de Miranda! siempre mezcla de humor, brillo, actitud pop e ironía, promete llenar el estadio de una atmósfera festiva, ideal para sus fans que los siguen desde hace años y para quienes los redescubren ahora en esta nueva etapa.

Las veladas serán para cantar, bailar, dejarse llevar por la energía del pop argentino y, sobre todo, comprobar por qué Miranda! sigue siendo referencia en la escena. Y para los que sigan la transmisión, será una oportunidad de lujo para conectar con ese espectáculo en vivo, aunque no estén en el estadio.