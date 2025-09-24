Soledad Pastorutti y Juliana Gattas sorprendieron a los fans en las redes sociales.

Soledad Pastorutti y Juliana Gattas tuvieron un inesperado intercambio en las redes sociales que se hizo viral. La ídola del folklore argentino y la cantante de Miranda! son amigas desde hace años y en su charla virtual demostraron la confianza que se tienen.

Gattas publicó en su cuenta de Instagram una imagen con la que propuso una dinámica de juego para sus seguidores: debían unir posibles títulos de canciones, dependiendo de su nombre y el último número de sus documentos. Por supuesto que los resultados eran títulos bizarros pero a Soledad Pastorutti no le importó y se animó a jugar.

"Caliente en la peluquería" escribió la jurado de La Voz Argentina en uno de los comentarios al posteo de Juliana Gattas, en alusión a lo que le salió en el juego. Por supuesto que ese mensaje fue capturado y la imagen recorrió las redes sociales, ya que La Sole sorprendió a muchos con su carácter desfachatado. Algunas de las otras opciones que les tocaron a los uusarios fueron: "Llorando mirando LAM", "Taconeando en la Biblioteca Nacional" y "Montada tomando el té con Yiya".

Soledad Pastorutti y Juliana Gattas sorprendieron bailando electrónica

Las jurados de La Voz Argentina se divirtieron en el estudio de Telefe en uno de los cortes del programa, cuando se las vio bailando con ímpetu una canción de música electrónica. El video se hizo bastante viral en las redes sociales, sobre todo porque La Sole rompió una vez más con su imagen solo ligada a la música folklórica y demostró que disfruta de todos los géneros.

Posteo de Juliana Gattas.

El descargo de Soledad Pastorutti tras su paso por FAlklore

"Hace casi 30 años con Nati fuimos parte de una revolución del folklore!!! Los puentes se siguen tejiendo, uniendo géneros y generaciones!!! Son puentes construidos con hilos de raíz! FAlklore es la expresión fiel de que así son las cosas... Ojalá la noche maravillosa que vivimos junto a Milo J, Mex y tantos músicos y cantores que admiro inspire a sumar nuevas voces para que la llama siga encendida!!! Que viva lo nuestro", escribió la Sole en el pie de foto de un posteo de Instagram en el que compartió un video recopilatorio de su paso por la celebración de FAlklore en el Movistar Arena de Buenos Aires.