El piso de madera requiere algunos cuidados especiales.

Los pisos de madera son vistosos y lujosos pero al mismo tiempo requieren un tipo de cuidado un poco más sofisticado que los de baldozas. Por ese motivo, una experta en limpieza dio a conocer lo que no hay que hacer para que este tipo de pisos se mantenga siempre sano y estético.

El agua suele ser uno de los principales enemigos de los pisos de madera; los derrames ocasionales o el uso de trapeadores demasiado húmedos pueden deteriorarlos con facilidad, provocando manchas o deformaciones. Sin embargo, según explica la experta Danny Niemela a Real Simple, el verdadero problema no es el contacto ocasional con el agua sino el exceso de limpieza, que a largo plazo termina afectando la estructura y el acabado natural de la madera.

"La mayoría de la gente cree que los suelos de madera son como las baldosas y los friega una o dos veces por semana con una mopa empapada y una solución demasiado fuerte. Eso acabará deteriorando el acabado del suelo mucho más rápido que cualquier derrame ocasional", pronunció la experta en diálogo con el reconocido medio dedicado al hogar y la limpieza. Y cerró: "Te sorprendería la frecuencia con la que un piso que parecía desgastado prematuramente simplemente perdió su capa protectora tras dos años de limpiezas demasiado frecuentes y agresivas con productos a base de amoníaco o con alto contenido de cítricos".

Niemela también señala la importancia de no omitir la limpieza en seco antes de pasar la mopa húmeda, ya que pequeñas partículas o restos de suciedad pueden rayar la superficie al fregar. Además, recomienda levantar los muebles en lugar de arrastrarlos, una práctica esencial para evitar marcas y daños en el acabado del piso. Estos cuidados simples ayudan a conservar la apariencia y la durabilidad de la madera a lo largo del tiempo.

Piso de madera.

Otros tips para limpiar pisos de madera