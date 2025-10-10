Se supo cada cuánto hay que cambiar el escobillón.

Los escobillones son una de a las herramientas de limpieza más usados en toda casa, ya que para que el piso de los distintos ambientes esté siempre limpio y libre de polvo hay que barrer al menos una vez por día. De esa manera, se trata de un artefacto que suele desgastarse rápido y por eso es necesario, por un lado, saber cómo cuidarlo para que dure lo máximo posible, y también entender cuándo es momento de cambiarlo.

Además de no acumular pelusas, restos de comida y suciedad que pueden afectar la higiene del hogar, causar alergias y atraer insectos; mantener el piso limpio también ayuda a conservar mejor los muebles y a que el ambiente se vea ordenado. Siempre conviene usar escobillón en lugar de escoba tradicional porque sus cerdas suelen ser más largas, flexibles y suaves, lo que permite arrastrar mejor la suciedad fina y llegar a rincones sin levantar tanto polvo.

En esa línea, según los expertos, se debería cambiar los escobillones aproximadamente cada seis meses, aunque su duración depende del uso y del cuidado. Si las cerdas están deformadas, abiertas o ya no arrastran bien la suciedad, es señal de que perdió eficacia. También es necesario reemplazarlo antes si se usa a diario en pisos ásperos o si acumula humedad y malos olores. Renovarlo a tiempo asegura una limpieza más eficiente y evita que la mugre se redistribuya en lugar de retirarse.

Trucos para mantener el escobillón de mi casa limpio y sano

Sacudir después de usar: al terminar de barrer, golpear suavemente el escobillón contra una pared o borde exterior para soltar polvo, pelos y restos atrapados entre las cerdas.

Lavar periódicamente: cada tanto, sumergir las cerdas en un balde con agua tibia y un chorro de detergente o vinagre. Frotar un poco y enjuagar bien para eliminar la grasa y la tierra acumulada.

Dejar secar al aire: después de lavarlo, colocarlo boca abajo o colgado para que se seque completamente y no se deformen las cerdas.

Guardarlo en posición vertical: apoyarlo con las cerdas hacia arriba o colgado, para que no se aplasten ni se doblen al quedar apoyadas en el piso.

Limpieza.