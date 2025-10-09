Cepillo de dientes.

Los cepillos de dientes son uno de los artefactos del baño cuya limpieza se suele pasar por alto pese a que es fundamental, dado que es algo que interactúa de manera directa con el interior de las bocas. Para que este producto mantenga la higiene adecuada es necesario seguir una serie de pasos fáciles, que se pueden llevar a cabo en el día a día.

Lo más común a la hora de higienizar el cepillo de dientes es enjuagarlo con agua a temperatura ambiente y depositarlo en su lugar al lado de la bacha del baño. Si bien no está mal para el día a día, los expertos recomiendan hacer una limpieza más exhaustiva al menos una vez cada dos semanas, para que no se acumule suciedad ni bacterias entre las cerdas.

El hecho de que los cepillos de dientes junten bacterias, restos de comida y humedad favorece al crecimiento de microorganismos. Si no se enjuaga y seca correctamente después de cada uso, puede convertirse en una fuente de contaminación que afecte la salud bucal y general. Para evitarlo, se recomienda enjuagarlo bien con agua, guardarlo en posición vertical para que se seque al aire y reemplazarlo cada tres meses o después de una enfermedad. Un cepillo limpio garantiza una higiene dental más efectiva y reduce el riesgo de infecciones o mal aliento.

Trucos para que el cepillo de dientes siempre esté limpio