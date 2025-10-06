El orden de la casa es uno de los pilares fundamentales para que las personas que viven en ella gocen de una vida sana y tranquila. Por este motivo, la gente suele prestar atención a este detalle, pero a veces se da una sensación de desorden en la casa incluso cuando está todo en su lugar; los expertos indicaron qué hacer en esos casos.
Desde el reconocido medio dedicado a los consejos de limpieza y orden, Real Simple, indicaron qué objetos no hay que comprar en exceso porque se terminan acumulando y, en vez de decorar, sobrecargan los ambientes. "Como son pequeñas y asequibles, son una compra impulsiva y un regalo muy común. Las velas a medio consumir se acumulan por toda la casa y en todos los rincones", comienza el informe.
Otro producto que suele generar acumulación en los ambientes son los artículos a los que se les imprime el nombre propio del dueño de casa: "Hemos visto a gente conservar objetos sin usar durante años, sintiéndose obligada a conservarlos simplemente porque han sido personalizados", escribieron los expertos.
El exceso de almohadones es otro problema a la hora de la sensación de desorden en la casa, por más de que sea una moda que los sillones o camas tengan varios de esos artículos, muchas veces generan sobrecarga visual. Según señala el informe en cuestión, el último inconveniente a la hora de decorar una casa es poner demasiados cuadros con inscripciones: si bien suelen ser chicos y sencillos, si se colocan muchos dan la sensación de desorden.
Trucos para mantener el orden en tu casa
-
Guardar inmediatamente lo que usás: si algo se usa, se vuelve a su lugar en el momento. Evita que se formen pilas de cosas “para después”.
-
Tener menos objetos a la vista: cuanto menos haya sobre mesas, muebles o mesadas, más fácil es ordenar y limpiar.
-
Usar cajas, cestos o cajones organizadores: agrupar por categoría (papeles, juguetes, cables, limpieza, etc.) ayuda a encontrar todo rápido y guardar sin esfuerzo.
-
Ordenar en bloques cortos de tiempo: dedicar 5 o 10 minutos al día a una zona evita acumulación y desorden general.
-
Hacer la cama y despejar el dormitorio cada mañana: marca el tono del día y evita que el dormitorio se vuelva depósito de ropa y objetos.
-
Vaciar la pileta de la cocina todos los días: lavar lo usado o ponerlo en el lavavajillas para no arrancar el día siguiente con suciedad.
-
Tener un espacio fijo para llaves, billetera y documentos: evita pérdidas y reduce el desorden visual.
-
Eliminar lo que no se usa: donar, regalar o tirar lo que no se usa hace meses libera espacio y simplifica el orden.