Los expertos en hogar indicaron por qué las casas suelen lucir desordenadas.

El orden de la casa es uno de los pilares fundamentales para que las personas que viven en ella gocen de una vida sana y tranquila. Por este motivo, la gente suele prestar atención a este detalle, pero a veces se da una sensación de desorden en la casa incluso cuando está todo en su lugar; los expertos indicaron qué hacer en esos casos.

Desde el reconocido medio dedicado a los consejos de limpieza y orden, Real Simple, indicaron qué objetos no hay que comprar en exceso porque se terminan acumulando y, en vez de decorar, sobrecargan los ambientes. "Como son pequeñas y asequibles, son una compra impulsiva y un regalo muy común. Las velas a medio consumir se acumulan por toda la casa y en todos los rincones", comienza el informe.

Otro producto que suele generar acumulación en los ambientes son los artículos a los que se les imprime el nombre propio del dueño de casa: "Hemos visto a gente conservar objetos sin usar durante años, sintiéndose obligada a conservarlos simplemente porque han sido personalizados", escribieron los expertos.

El exceso de almohadones es otro problema a la hora de la sensación de desorden en la casa, por más de que sea una moda que los sillones o camas tengan varios de esos artículos, muchas veces generan sobrecarga visual. Según señala el informe en cuestión, el último inconveniente a la hora de decorar una casa es poner demasiados cuadros con inscripciones: si bien suelen ser chicos y sencillos, si se colocan muchos dan la sensación de desorden.

Casa desordenada.

Trucos para mantener el orden en tu casa