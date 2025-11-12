El secreto de los hoteles: el truco de limpieza más fácil para limpiar el colchón y dejarlo como nuevo.

Existe un truco casero de limpieza que se usan en los hoteles para limpiar los colchones y dejarlos como nuevos. Aunque muchas personas no lo saben, los colchones acumulan suciedad, tierra e incluso ácaros si no se higienizan correctamente de vez en cuando.

El truco secreto de los hoteles para limpiar el colchón y dejarlo impecable

Quitar la mugre del colchón no es tan simple como parece, ya que se necesita de una mezcla potente capaz de quitar toda la suciedad de los tejidos del colchón. Afortunadamente, existe un truco casero ideal para quitar la suciedad del colchón sin necesidad de utilizar productos agresivos y caros.

Este truco de limpieza fue compartido por Lucía Lipperheide, creadora de contenido de lifestyle en sus redes sociales. El ingrediente estrella de esta preparación es el bicarbonato de sodio, conocido por sus propiedades blanqueadoras y antifúngicas.

Ingredientes

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de pasta de dientes

1 tapón de detergente

4 cucharadas de agua oxigenada

Agua caliente

El paso a paso

En un bol, mezclar muy bien todos estos ingredientes. Se recomienda que uses guantes y que los mezcles con algún palito u objeto para no dañarte la piel. Agarrar un trapo cualquiera que uses para limpiar y sumergirlo en la mezcla. Tiene que quedar bien húmedo, pero no chorreando. Envolvé la plancha en este trapo y frotalo suavemente sobre todo el colchón. Dejá secar y repetí una vez más si la mugre sigue ahí. ¡Listo! Podés repetir este truco todas las veces que lo necesites. Idealmente, practicalo al menos una vez al mes para mantener la limpieza de tu colchón.

Por qué el bicarbonato de sodio es tan efectivo para limpiar colchones

El bicarbonato de sodio es efectivo para limpiar la mugre del colchón debido a sus propiedades blanqueadoras. Este ingrediente que muchos tienen en sus casas actúa como un desodorante natural, neutraliza los ácidos y elimina los malos olores.

Además, absorbe la humedad, la transpiración y la grasa acumulada, dejando el colchón más fresco y seco. Sus partículas ayudan a desprender la suciedad incrustada en los tejidos sin dañar las fibras. Si se mezcla con detergente, pasta dental y agua oxigenada, su efecto se potencia todavía más.