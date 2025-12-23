Píparo se reúne el lunes con Fernanda Raverta para empezar la transición en la Anses

La futura titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Carolina Piparo, anticipó esta tarde que el próximo lunes se reunirá con Fernanda Raverta para poner en marcha la transición en la dependencia previsional.

"El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raverta para iniciar la transición. A los trabajadores de @ansesgob que cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos", señaló Piparo a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).

"Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de mí y a trabajar todos los días para que cada persona que necesite de la Anses reciba de nosotros la mejor atención posible", agregó la dirigente bonaerense.

Por último, Piparo agradeció al presidente electo Javier Milei por confiar en ella y le dijo que "es un gran honor seguir acompañándote!”.

Con información de Télam