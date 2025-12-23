El Gobierno cree que logrará más de 40 votos en el Senado y ya planea "acomodar un presupuesto deficitario"

Tras el asado motivacional de Javier Milei en la quinta de Olivos, el tropiezo de la semana pasada quedó atrás y el Gobierno va por la sanción definitiva del Presupuesto este viernes en el Senado. "Sale este viernes, ya está", afirmaron a coro varios ministros ante El Destape. Si bien hubo internas sobre qué Presupuesto sacar, finalmente hay acuerdo: será el mismo que vino con cambios desde Diputados, sin el controvertido Capítulo XI que derogaba por ejemplo las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

En el Gobierno hubo algún tipo de discusión sobre insistir y tratar de agregar cambios en el Senado con cuestiones del Capítulo XI y que se vuelva a Diputados o sacarlo así el mismo viernes sin ese articulado.

Uno de los que impulsó que salga el viernes tal cual llegó desde la Cámara Baja fue Diego Santilli. El ministro de Interior era de los que prefería que no se agreguen las polémicas derogaciones en el Presupuesto. Y finalmente se impuso.

Esperan en Casa Rosada una jornada larga. "Van a querer hablar todos en el Senado", pronostican. En el Gobierno adelantan que cuentan para este con más de 40 votos para aprobar el Presupuesto. "Hay senadores que mastican vidrio pero no lo comen", advirtió un alto funcionario del Gobierno a El Destape. En Balcarce 50 creen que habrá hasta votos de Fuerza Patria para el Presupuesto.

Por otro lado, en el Gobierno barajan ideas para acomodar las partidas para tener superávit fiscal ante lo que llaman un "presupuesto deficitario". Aplicar a piaccere "dentro de la ley" las leyes de emergencia en Discapacidad, Garrahan y universidades es una posibilidad que está arriba de la mesa. "Lo vamos a acomodar, no vamos a tener déficit fiscal", expresó un ministro.

En el Gobierno quedaron conformes con la votación final en Diputados. "Nosotros siempre vamos por la máxima. Siempre hicimos lo mismo. Si salía todo era una bomba. Nos faltó un poco. Pero sacamos un montón de cosas", argumentó a El Destape otro ministro.

La estrategia la craneó toda Milei. Y le fue bajando línea a Manuel Adorni. A su vez, el Jefe de Gabinete coordinó la mesa política con los otros integrantes para ordenar la estrategia. Escuchaban y opinaban Martín Menem, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

Estos últimos dos son los habilitados para hacer notas y hablar sobre lo que se viene el viernes. El martes que viene Adorni dará una conferencia de prensa final para cerrar el año.