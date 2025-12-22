Diputados pujan por reabrir la comisión Libra tras la difusión del contrato entre Milei y Davis 

La confirmación de la existencia de un contrato confidencial entre el presidente Javier Milei y el creador de $Libra Mark Hayen Davis activó las conversaciones entre los miembros de la comisión investigadora por la criptoestafa. Con la certeza de que el documento se hará público en los próximos días, comienzan a trazar una estrategia para reabrir la investigación en el Congreso a partir de marzo.

El objetivo es que con la apertura del periodo ordinario de sesiones se reúna una mayoría que continúe recabando información y la aporte a la justicia argentina. Quien blanqueó esta iniciativa es el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. “Frente a esta parálisis de la investigación jurisdiccional, el Congreso debe retomar su función de contralor”, escribió en sus redes sociales.

Tuit de Maximiliano Ferraro

“La Comisión Investigadora hizo un trabajo serio y responsable; no tengo dudas de que es indispensable una segunda etapa de investigación política para profundizar lo ocurrido con $LIBRA, establecer responsabilidades y garantizar que la verdad se conozca, aunque incomode al poder y a quienes lo están protegiendo”, continuó.

Las conversaciones informales entre quienes integraron la comisión no cesaron aunque hayan concluido sus actividades en noviembre. Para reabrirla, aguardan el fin del periodo extraordinario del verano y juntar la mayoría de votos necesaria, lo cual luce desafiante dado el avance de la bancada libertaria.

“Nosotros ya habíamos planteado la necesidad de continuar con el trabajo. Si se vuelven a generar condiciones políticas con el número en la Cámara, obviamente estaremos de acuerdo”, señalaron desde el peronismo a El Destape. Si bien en el nuevo espacio de Provincias Unidas no se discutió el tema, quienes vienen del aglomerado de Miguel Angel Pichetto creen que es hora de la reapertura. “A la luz de las novedades deberíamos”, indicaron.

“Existió una relación contractual entre Hayden Davis, la cara visible de $LIBRA hoy investigado en EE.UU., el presidente Javier Milei y el Estado argentino. Como concluimos desde la Comisión Investigadora, lo de $LIBRA no fue un hecho aislado, ni el encuentro del 30 de enero fue una foto circunstancial: fue un vínculo político, institucional y premeditado”, opinó Ferraro.

La búsqueda por reflotar la comisión tiene como doblez intentar acelerar la investigación del fiscal Eduardo Taiano y el Juez Marcelo Martinez de Giorgi que para la oposición viene desempeñándose de forma muy lenta. “Hubo más de 16 reuniones en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, con participación de los organizadores de $LIBRA en la Argentina, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y en varias de ellas del propio Davis, junto a Javier o Karina Milei, quienes hasta ahora han preferido el silencio absoluto frente a los requerimientos y preguntas que les hicimos desde la Comisión Investigadora, y a casi un año no han sido citados por la Justicia”, enumero el diputado de la CC.

También se verificaron transacciones de criptoactivos en momentos clave, y “sospechosos intermediarios que funcionaron como rampas de salida del dinero”, describió Ferraro.

La comisión había logrado una reunión con el juez pero no modificó el ritmo que le imprime a la causa ni autorizó a qué actúen las fuerzas federales para que los involucrados como Karina Milei contesten las preguntas de los legisladores.

“Resulta increíble e inadmisible que la Justicia siga sin citarlos, sin investigar la participación institucional del Estado ni el rol de sus máximos funcionarios, sin determinar los cruces de llamadas y comunicaciones entre los organizadores de $LIBRA con el Presidente y su círculo más cercano”, enfatizó el diputado.