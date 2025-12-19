La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen al Presupuesto 2026 y la semana que viene podría tener sanción definitiva. La Libertad Avanza (LLA) llevará al recinto el texto que no incluye el capitulo XI, que fue rechazado en Diputados, pero que intentará insertarlo durante la discusión en el recinto.

La Cámara alta convocó a sesión el viernes 26 a las 12 para tratar el presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, ambas con sanción en Diputados. El dictamen del cálculo de gastos y recursos del año entrante no obtuvo objeciones, ya que no llegó al Senado el capitulo XI que incluía la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, entre otros puntos.

"Es el mismo dictamen que se aprobó en Diputados", se encargó de informar Ezequiel Atauche, senador libertario y titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, ante la insistencia del senador del bloque Justicialistas Eduardo "Wado" De Pedro. El oficialismo recolectó once firmas de los senadores Atauche, Patricia Bullrich, Bartolomé Abdala, Agustín Monteverde, Bruno Olivera (LLA), Daniel Kroenemberg, Silvana Schneider, Mariana Juri (Unión Cívica Radical), Carlos Espínola (Unidad Federal), Beatriz Ávila (Independencia) y Andrea Cristina (PRO).

"Si tenemos el dictamen, tenemos los votos", había asegurado Bullrich, jefa de la bancada de LLA, el jueves luego de que tuviera que ponerle la cara al anuncio de la postergación del tratamiento en el recinto de la ley de reforma laboral. El proyecto tuvo dictamen, pero con una cantidad de disidencias que no auguraban una sanción express que pretendía la Casa Rosada.

El capitulo XI, especialmente por la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad, fue rechazado en Diputados, incluso por los legisladores que responden a gobernadores aliados. Lejos de estar satisfechos por estar cerca de la primera sanción de un presupuesto desde que Milei es presidente, el oficialismo comenzó a deslizar la insatisfacción por no tener ese capítulo. Así las cosas, la única forma de que se incluya estas leyes sería a través de modificaciones solicitadas en el recinto y, en caso de ser aceptadas por el Cuerpo, debería volver a Diputados. En la Cámara baja, afirman fuentes parlamentarias, Martín Menem prepara el recinto para una potencial sesión para el 29 o el 30 de diciembre.

Patricia Bullrich (LLA) y Silvana Schneider (UCR)

"Si en esta semana negocian algo, tal vez metan cambios. Pero parece que van por cerrar acá el presupuesto y después corregir de otra forma", especularon desde el entorno de un senador oficialista ante la consulta de El Destape.

En la comisión de Hacienda y Presupuesto, disertó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) se quejó via redes de que el funcionario "desconoció" el "monto reclamado por Córdoba" en concepto de las cajas jubilatorias "y negó la existencia de un acuerdo en el marco de una causa que se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Desde LLA creen que tienen el número para sacar el presupuesto, mientras que en el peronismo - bloque que lidera el rechazo al expediente - especulan que puede haber rechazos a algunos artículos. Consultados sobre qué postura tomarán, desde las inmediaciones de la bancada radical se limitan a decir que están "en análisis".

La sociedad LLA - PRO quedó detonada en Diputados, por la elección de las autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), pero, señalan voces amarillas, en el Senado no hay rastros de animosidad en la Cámara alta. "En general, se aprueba", avisan, pero también están alertas sobre la inclusión del capitulo XI.