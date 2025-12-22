Javier Milei armó un asado de fin de año este lunes en la quinta de Olivos donde invitó a todo su gabinete, ministros, Secretarios y dirigentes de La Libertad Avanza. Se trata de un agasajo que funcionará para motivar a su tropa tras el primer tropiezo del nuevo Congreso. Estarán en Olivos su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Lugones, Mariano Cúneo Libarona, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti, Diego Santilli y Pablo Quirno.

También estarán presentes secretarios de relevancia como la de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el de Comunicación y Prensa, Javier Lanari. Fuera de esa órbita estarán el asesor monotributista Santiago Caputo, el titular del Banco Central Santiago Bausili y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

Habrá cortes de carne, achuras, vino, postre y alcohol para brindar. Se espera un discurso de Milei motivacional de cara a lo que viene y un balance de un año malo. Desde el Foro de Davos hasta la derrota en PBA en septiembre el Gobierno tuvo momentos en la cornisa, con problemas graves políticos y económicos.

El Gobierno intenta recuperarse tras el tropiezo

La semana pasada volvieron los fantasmas con una votación en la Cámara Baja con sabor amargo, donde la oposición dejó sin un capítulo clave al mandatario. Incluso con el nuevo Congreso de Milei, más favorable a los libertarios, no pudo lograrlo. Ahora, el Presidente apuesta a tener finalmente sanción definitiva este viernes en el Senado para tener su primer presupuesto desde que asumió.

Para lograr ese objetivo este lunes hubo movimientos en la Casa Rosada. El Gobierno ya desistió de derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario. El Presupuesto que intenta sacar para poder aprobarlo es el que se votó en Diputados. De mantenerse todo esto, el viernes va rumbo a aprobarlo el viernes en el Senado con "entre 40 y 45" votos, según anticiparon a El Destape en Casa Rosada.

Hoy hubo una visita llamativa en la Rosada. El senador santacruceño José Carambia entró al mediodía al despacho de Santiago Caputo. Es uno de los votos indefinidos y que a veces le ha causado algún dolor de cabeza a Milei en alguna votación. El Gobierno quiere asegurarse ese apoyo en el Senado.

Carambia es un férreo opositor a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno que busca introducir cambiar las prohibiciones vigentes en áreas glaciares y periglaciares. Es uno de los temas clave a tratarse en sesiones extraordinarias.