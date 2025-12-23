$LIBRA: del contrato entre Hayden Davis y Milei a las mentiras del Presidente

El criptoescándalo volvió a poner en aprietos al presidente Javier Milei luego de que se difundiera que el jefe de Estado firmó un contrato de “estricta confidencialidad” con el creador del token $LIBRA, Hayden Davis, CEO de la firma Kelsier Ventures. De comprobarse, la rúbrica del acuerdo expone al primer mandatario ya que evidencia que mintió –y mucho- sobre todo lo relativo a la criptoestafa cada vez brindó una explicación pública, como la del domingo con el periodista ultraoficialista Luis Majul. Lo mismo sucede con el trader Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, acusados de actuar como intermediarios en la maniobra. Tras la publicación de la noticia hubo reacciones en la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA que se constituyó en el Congreso, que analiza volver a reunirse, y en la causa judicial donde querellantes preparan nuevas presentaciones.

Según informó Clarín este lunes, Milei y Hayden Davis firmaron en la “más estricta confidencialidad” un acuerdo de 2 páginas, fechado el 29 de enero pasado, que designaba al CEO de Kelsier Ventures como asesor del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial. De acuerdo al matutino porteño, Davis haría un asesoramiento “ad honorem” para la “automatización mediante contratos inteligentes”, “digitalización de documentos públicos”, “desarrollo de ecosistemas de innovación digital” y “educación y capacitación”. El 30 de enero se reunieron Davis y Milei en Casa Rosada y el Presidente posteó en la red social X una foto con el joven, en lo que fue su presentación en sociedad. Esos días ya quedó comprobado que hubo importantes movimientos de dinero en las cuentas cripto de los protagonistas de esta historia. “Logramos identificar que los pagos que salen de Hayden Davis el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, que el propio fiscal Eduado Taiano dice que cree que son coimas, terminaron en la financiera de confianza de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli”, dijo a El Destape el querellante Martín Romeo días atrás. Se trata de giros por un total de unos 3 millones de dólares que la Justicia está investigando. El lanzamiento del token -y su caída- sucedió apenas unos días más tarde, el 14 de febrero.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento”, afirma el texto que rubricó Davis según lo publicado por el periodista Mariano Vidal. En la nota también se cuenta que el contrato está redactado desde el punto de vista del CEO de Kelsier Ventures cuando el joven prácticamente no maneja el español.

La difusión del mentado contrato provocó reacciones en la causa judicial y en la comisión investigadora que trabaja la criptoestafa en el Congreso.

En diálogo con El Destape, el querellante Martín Romeo afirmó: “La existencia del contrato difundido por Clarín era un secreto a voces. Este contrato por parte del Estado argentino y Hayden Davis hace cada vez más difícil sostener la defensa del presidente Milei, quien dijo que solamente opinó y nada tenía que ver con Davis ni con el proyecto $LIBRA”. “Además, el contrato lo que hace caer es la defensa espontánea que presentaron Terrones Godoy y Novelli, en donde dicen que el presidente no tenía nada que ver, que no había ninguna vinculación entre Casa Rosada y Hayden Davis de manera directa, que solamente habían mantenido reuniones de índole informativa y que el presidente solo estaba compartiendo una opinión. Ahora podemos saber que claramente sí existía un contrato y esto que planteaban Terrones Godoy y Novelli era totalmente falso. Vamos a ver si con esto el fiscal Eduardo Taiano decide citarlos a indagatoria”, añadió el asesor en materia cripto. Es que Romeo, junto a su abogado Nicolás Oszust, pidieron el apartamiento de Taiano del caso por entorpecer la investigación –aún no se resolvió este planteo, que está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi-.

La noticia también tuvo repercusiones en la comisión investigadora sobre el criptoescándalo que se constituyó en el Parlamento. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien preside la comisión, tuiteó tras la portada de Clarín: “Hoy el periodista @MarianoVidal7 confirmó en Clarín que existió una relación contractual entre Hayden Davis, la cara visible de $LIBRA hoy investigado en EE.UU., el presidente Javier Milei y el Estado argentino. Como concluimos desde la Comisión Investigadora, lo de $LIBRA no fue un hecho aislado, ni el encuentro del 30 de enero fue una foto circunstancial: fue un vínculo político, institucional y premeditado”.

En la misma línea, Ferraro agregó que “nada fue casual ni improvisado, todo se sabía”. “La relación de Davis con Milei no fue ocasional ni de un solo día. Hubo más de 16 reuniones en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, con participación de los organizadores de $LIBRA en la Argentina, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y en varias de ellas del propio Davis, junto a Javier o Karina Milei, quienes hasta ahora han preferido el silencio absoluto frente a los requerimientos y preguntas que les hicimos desde la Comisión Investigadora, y a casi un año no han sido citados por la Justicia”, señaló.

El diputado cerró el posteo cuestionando la inacción judicial y adelantó que el Congreso podría retomar sus tareas a la luz de esta nueva revelación: “Frente a esta parálisis de la investigación jurisdiccional, el Congreso debe retomar su función de contralor. La Comisión Investigadora hizo un trabajo serio y responsable; no tengo dudas de que es indispensable una segunda etapa de investigación política para profundizar lo ocurrido con $LIBRA, establecer responsabilidades y garantizar que la verdad se conozca, aunque incomode al poder y a quienes lo están protegiendo”.

Las mentiras de Milei con Majul

El domingo por la noche, el presidente Javier Milei brindó una entrevista al periodista ultraoficialista Luis Majul y allí se refirió al caso $LIBRA, entre otros temas. Nada dijo del contrato con Hayden Davis que al día siguiente difundió Clarín en su portada. Por el contrario, afirmó que:

“En Estados Unidos le acaban de liberar todo el embargo a Davis con lo cual no hubo criptosestafa ni ninguna de las cosas que dijo la política. Y las cosas que yo dije son como dije”.



“No hubo estafa porque la gente entró voluntariamente (a comprar la criptomoneda). En EE.UU no hay estafa. Sino no hubieran liberado los fondos (de Hayden Davis)”, insistió luego.



En EE.UU no hay estafa. Sino no hubieran liberado los fondos (de Hayden Davis)”, insistió luego. “Era un mercado muy particular donde los que entraban sabían a lo que entrababan y tomaron un riesgo acorde a eso . Se tienen que hacer cargo de los costos”, dijo respecto a los que invirtieron en el token cuando vieron que el presidente argentino lo promocionó.



. Se tienen que hacer cargo de los costos”, dijo respecto a los que invirtieron en el token cuando vieron que el presidente argentino lo promocionó. “La SEC había dicho que no había estafa, que ni siquiera eran considerados activos por la poca profundidad y por las pocas personas que participaban. Y los que entraban sabían muy bien a dónde entraban. Ojo porque en EEUU esto (por la criptoestafa) está resuelto. Falta que lo resuelva la Justicia argentina. Yo espero que la Justica argentina se manifieste”.

Consultado por este periodista, el querellante Martín Romeo sostuvo que el Presidente Milei habló en lo de Majul y “dijo mentiras para tratar de instalar una versión de las cosas que no son como las relata”. “Milei aseguró que la SEC dijo que lo que sucedió con $LIBRA no era una estafa en Estados Unidos. Esto es totalmente falso. La SEC dijo que no era un activo, por lo tanto ellos iban a dejar que la investigación avance en la Justicia. Nunca dijo que no era una estafa”, precisó el querellante y damnificado, que sigue muy de cerca lo que sucede en los tribunales estadounidenses.

Romeo también añadió que “la justicia de Estados Unidos está lejísimos de fallar. Mucho menos cerrar el caso. Milei dijo que la Justicia de Estados Unidos falló que no había sido una estafa y no iba a proseguir con la investigación. Esto también es totalmente falso. Lo que se hizo fue descongelar los fondos de Hayden Davis porque había cierta desorganización en los estudios legales que llevaban a cabo la demanda en Estados Unidos para ver si se unían todos juntos, si se iba a avanzar como una demanda colectiva o si se iba a avanzar como damnificados individuales, que es algo que se va a resolver en febrero o marzo del año próxiom. Entonces, la Justicia de Estados Unidos tampoco falló y tampoco dijo que no era una estafa. De hecho, la jueza (Jennifer) Rochon (que lleva el caso en EEUU) lo último que dice es que la línea de investigación que toma ella es la de una asociación ilícita”.

“Lo tercero en lo que el presidente Millei miente y trata a la gente de incompetente es que dice que no es una estafa porque los inversores entraron voluntariamente. Justamente las estafas se tratan de eso, ¿no? De manipular la percepción de la gente para que ponga dinero voluntariamente y después mediante esta captación de fondos manipulada se les roba a las personas, al inversor le sacan el dinero. Si fuera involuntario no sería estafa y el presidente Milei lo sabe”, concluyó Romeo.

En este contexto, la difusión del contrato con Davis compromete la situación del Presidente.