Martín Romeo, querellante de caso Libra: “Logramos vincular los pagos de Hayden Davis a Novelli y Terrones Godoy, directamente”

El querellante y asesor en materia cripto, Martín Romeo, aseguró estar ante un hallazgo de gran relevancia para el cripto escándalo $LIBRA. “Logramos identificar que los pagos que salen de Hayden Davis el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, que el propio fiscal Eduado Taiano dice que cree que son coimas, terminaron en la financiera de confianza de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli”, dijo a El Destape en una entrevista exclusiva. Se trata de giros por un total de unos 3 millones de dólares. Por esa razón, adelantó, este martes pedirá a la Justicia la detención de ambos “criptobro”, quienes son muy cercanos al presidente Javier Milei y su hermana Karina y están señalados como los intermediarios de toda esta maniobra.

Eso no es todo. Romeo también indica que durante esta jornada hubo novedades en la demanda que tramita en los Estados Unidos por la estafa de $LIBRA. Asegura que se espera una ampliación que puede complicar a Davis ya que apuntará a probar que el lanzamiento de $LIBRA fue una estafa premeditada y no un proyecto que salió mal, como alega la defensa del CEO de Kelsier Ventures.

¿Cómo Romeo y su equipo lograron reconstruir los pagos de Davis a Novelli y Terrones Godoy? Hace dos semanas, la Exchange Binance proveyó a la comisión que investiga el caso $LIBRA en el Congreso las billeteras de todos los imputados. Romeo trabajó sobre ese material. “Encontramos que Novelli y Terrones Godoy tienen una cuenta que atribuimos a una financiera -por los tipos de movimientos que realizan- que usan para descargar mensualmente hace dos años dólares digitales efectivos para pagar sus gastos de vida cotidiana. De ahí deducimos que esa financiera es la financiera de confianza de ellos. Cuando empezamos a profundizar en la cuenta de esa financiera y a ver los movimientos de la blockchain encontramos que tiene movimientos que coinciden exactamente con los pagos de Hayden Davis del 30 de enero pasado y con un pago del 3 de febrero por 1.991.000 USD”, explicó a El Destape este querellante que fue uno de los tantos damnificados de la criptoestafa.

Las dos fechas que menciona Romeo, el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, son claves para la pesquisa, que se investiga en los tribunales federales de Comodoro Py y también en una comisión parlamentaria que se creó exclusivamente para profundizar en el rol que pudo haber tenido el Presidente en la estafa cripto:

El 30 de enero pasado fue el día que se reunieron en la Casa Rosada el creador de $LIBRA, Hayden Davis, y el presidente Javier Milei. El ingeniero en sistemas Fernando Molina ya había detectado que ese mismo día desde cuentas vinculadas a Davis se habían realizado dos transacciones por 507.500 dólares entre las 18.30 y las 18.33, es decir, 1.015.000 dólares. Unos 40 minutos antes de esos movimientos, Milei había tuiteado sobre su encuentro con el CEO de Kelsier Ventures en lo que se interpretó como su presentación en sociedad. Ahora, Romeo afirma algo que entonces no se sabía: que esas transferencias fueron a parar a billeteras relacionadas directamente con Novelli y Terrones Godoy.



El ingeniero en sistemas Fernando Molina ya había detectado que ese mismo día El 3 de febrero también hubo movimientos millonarios de dinero en cuentas relacionadas al cripto escándalo. Según había precisado Molina, se habían movido 4 millones de dólares. Casi la mitad de ese total, Romeo dice que fue a la misma billetera relacionada a los “criptobro”. Al día siguiente, el 4 de febrero, el trader Mauricio Novelli (quien ingresaba a Casa Rosada y la Quinta de Olivos) abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia. El 17 de febrero, el primer día hábil post estallido del cripto escándalo, la madre y la hermana de Novelli vaciaron esas cajas, según consta en el expediente judicial que investiga el cripto escándalo.

Romeo precisa el número de billetera al que fueron a parar estos 3 millones de dólares aproximadamente: Se trata de la wallet de la financiera: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P. Según Romeo “allí se recibieron 3 pagos: los dos de 507.500 del 30 de enero pasado y el de 1.991.000 del 3 de febrero”.

- ¿Cómo sabe que es una financiera la billetera que detectaron como destino final de los fondos de Davis?

- Las financieras acá dan un servicio, las que operan con dólares digitales, dólares cripto, que es recibirte esos dólares cripto y entregarte efectivo. Para eso tienen una wallet, una billetera, como en este caso, en donde reciben los dólares cripto. Las financieras cobran más o menos entre el 0,5 y el 2,5% según el día del mercado, como todo. El primer indicio que nos da que esto es una financiera es que Novelli y Terrones Godoy le hacían pagos del estilo 5.000 dólares más el 1%, 5.050; 10.000 dólares más el 2%, 10.200; 1.000 dólares más el 1%, 1.010. Es decir que estaban mandando dólares digitales más la comisión que se engloba entre el 0,5 y el 2% que cobran las financieras para obtener dólares físicos. Además de eso es que tienen pagos recurrentes mensuales de distintas wallets, que es en común lo que hace la gente que recibe dólares cripto y necesita bajarlos a efectivo para vivir. Todos los meses le envía cierta cantidad o la misma cantidad a su financiera de confianza para retirarlos en efectivo. Entonces también encontramos ese patrón en este caso. Es una financiera sin lugar a duda de ningún tipo.

- ¿Va a realizar una presentación judicial con esta información?

- Estamos trabajando en este momento el pedido de detención de Novelli y de Terrones Godoy porque ya no hay lugar a duda sobre su rol en esta maniobra. Entorpecieron la causa, tienen los recursos para salir del país, tanto económico como a nivel contacto. Terrones Godoy tiene nacionalidad española y residencia mexicana. Lo que encontramos los complica muchísimo porque logramos ubicar los pagos de Hayden que terminaron en una financiera con la que ellos operaron en confianza los últimos dos años.

- Es decir que va a pedir la detención de Novelli y Terrones Godoy…

- Sí. Estamos armando el pedido de detención de ambos en este momento. Este hallazgo los vincula directamente con los pagos de Hayden en monto, en fecha, prácticamente en todo.

- ¿Esta novedad a su criterio complica al Presidente y a su hermana Karina?

- Sí. Esto los complica a Javier y Karina Milei porque Novelli y Terrones Godoy son directamente los que hacen todo el lobby para la estafa de $LIBRA y van a tener que hablar y contar qué hicieron con la plata, por qué terminó en esa financiera, etcétera.

- ¿Pedirá medidas en torno a los Milei?

- En principio vamos a canalizar toda la fuerza de la querella en que nos aprueben los pedidos de indagatoria y detención de Novelli y Terrones Godoy en la causa. A la vez, seguiremos apoyando y asistiendo en todo lo que podamos a la comisión para que se materialice la citación de Karina.

- ¿La información con la que junto a su equipo logró reconstruir los pagos, que extrajeron de la comisión, ya estaba en poder de la Justicia?

- Estaba en poder de Taiano desde mayo de este año. Tuvimos un acceso parcial a ese material. Recién terminamos de hacernos de toda la información, completa, para llegar a este descubrimiento a partir de lo que nos facilitó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que es público para todos los ciudadanos.

- ¿Hubo novedades este martes en la demanda que tramita en los Estados Unidos por esta estafa cripto?

- Sí. Los demandantes en Estados Unidos de la causa $LIBRA presentaron este martes un pedido para ampliar su demanda. Dicen tener pruebas de cómo Hayden Davis tenía un esquema armado de lanzamiento, promoción y sniping de tokens; del pago a influencers para promocionarlos; del involucramiento de Davis en $MELANIA, $ENRON y $TRUST; y de que todo pasaba por una cuenta de Ethereum 0xcEa. Todo surge del nuevo testigo que intentaron que sea protegido y la jueza se negó. Dicen estar listos para presentar la ampliación de la demanda ya mismo si la jueza lo aprueba. Lo que quieren probar con esto es que era una estafa premeditada y no es cierto lo que dice Davis de que fue un lanzamiento que salió mal.