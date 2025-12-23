En plena víspera de Navidad, alertan por la confiabilidad de los test de alcoholemia

A pocos días de Navidad y las fiestas de Año Nuevo, época en la que se multiplican los controles policiales en avenidas y rutas de todo el país, especialistas advirtieron por la calidad de las pipetas para realizar los test de alcoholemia. Se debe a que el gobierno de Javier Milei extendió de 6 a 12 meses el tiempo mínimo en que los alcoholímetros deben volver a ser calibrados y certificados.

"El problema es que el instrumento, una vez pasados los 6 meses, ya no tiene confiabilidad. No podés confiar en el alcoholímetro, es un instrumento en el que hay muchas manos", dijo a El Destape el metrólogo del Departamento de Control de Servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Marcelo Isleño. Entre los cambios que implementó a este organismo el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, está la Resolución 25/2025, que contempla una modificación en los "tiempos de contraste" para verificar cada pipeta que se usa en controles de alcoholemia.

"Este tiempo es el que tiene que pasar para que un instrumento de medición vuelva a ser certificado y calibrado. En estos seis meses de contraste se contemplaba todo. El uso, el posible mal uso, el mal uso no intencional, entre otros escenarios", detalló Isleño. Sin embargo, para el metrólogo, aumentar este tiempo será "muy perjudicial" para la sociedad. "El policía que tiene el alcoholímetro lo sacó del depósito de Vialidad Nacional, pero mañana viene otro, y mañana otro. Con los 12 meses ya no hay confiabilidad", se quejó.

Según explicó, desde la cartera de Sturzenegger argumentaron que la calibración "era muy costosa" y que por eso, además de sumar a las empresas privadas como nuevo agente de control y ya no solo al INTI, se decidió duplicar el tiempo para utilizar más los alcoholímetros. "Para bajar este costo duplicaron el tiempo, una estupidez", señaló Isleño y agregó que otro motivo es que el Gobierno confía en que las empresa privadas "lo hagan mejor".

Falta de personal y "desidia"

Al problema de las pipetas, que sucede a días de comenzar la temporada alta de controles de alcoholemia en avenidas, rutas y accesos a las principales ciudades del país, se suma que el Estado "no da herramientas" para que se puedan obtener "en tiempo y forma" las certificaciones para avalar los alcoholímetros. "No nos dan plata para mantener los vehículos para hacer las verificaciones. Perdimos gente y nos ponen trabas, pero seguimos haciendo el laburo. Hay una desidia de la gestión que impide que nosotros podamos trabajar normalmente", añadió.

Ante la denuncia de la posible merma en la cantidad de controles de alcoholemia por falta de insumos, certificados o personal, El Destape se comunicó con el INTI. Desde el organismo, descartaron cualquier problema. "No se dejó de hacer ningún tipo de ensayo. Sí se cambió la normativa. Antes se ensayaban los alcoholímetros y automáticamente, junto con la calibración, se daba el certificado. Ahora no, hay dos pasos", indicaron desde el INTI sobre una medida que abrió la puerta a que los privados también realicen los estudios de contraste.