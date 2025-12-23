En octubre, los salarios de los trabajadores registrados perdieron contra la inflación

Los salarios volvieron a mostrar señales de debilidad en octubre y cayeron contra la inflación, que fue del 2,3%. Los ingresos de los trabajadores registrados crecieron por debajo de ese nivel, lo que implicó una nueva caída del poder adquisitivo. El dato surge del último informe del Indec, que expone la preocupación sobre la evolución del ingreso real hacia fin de año.

En octubre, el índice de salarios mostró una suba mensual promedio del 2,5%. Sin embargo, al desagregar los datos aparece el principal foco de alerta: el sector privado registrado, que concentra a la mayor parte de los trabajadores formales, tuvo un incremento de apenas 2,1%, por debajo de la inflación del 2,3% registrada ese mes.

Este desfasaje implicó una nueva pérdida del salario real para los empleados registrados, que ya venían de varios meses de ajustes moderados en un contexto de desaceleración inflacionaria, pero sin una recomposición sostenida del poder de compra.

El sector público, por su parte, registró un aumento aún menor, del 1,9%, mientras que el único segmento que superó ampliamente la inflación fue el sector privado no registrado, con una suba del 4,2%, aunque parte de una base salarial mucho más baja y con mayor volatilidad.

La evolución interanual no alcanza para recomponer ingresos

En la comparación interanual, el índice de salarios acumuló un avance del 43,1%. Aún así, dentro de ese promedio, los salarios del sector privado registrado crecieron 30,5% interanual, confirmando que la recuperación del ingreso formal continúa rezagada frente al aumento del costo de vida

El sector público mostró una variación interanual similar, del 31,9%, mientras que los salarios del sector informal volvieron a destacarse con un incremento superior al 113%, reflejando ajustes tardíos y concentrados.

Por otra parte, entre enero y octubre, los salarios acumularon una suba del 33,7%, impulsada principalmente por el sector no registrado. En contraste, el aumento acumulado del sector privado registrado fue de 22,9%, un nivel que confirma la erosión del ingreso real en lo que va de 2025.

Este comportamiento explica por qué, aun con una inflación mensual más baja, los hogares con empleo formal no logran percibir una mejora concreta en su capacidad de consumo. La desaceleración inflacionaria, sin paritarias que acompañen, termina funcionando como un freno adicional a la recuperación salarial.

Los datos de octubre refuerzan un escenario de cautela hacia el último tramo del año. La pérdida del salario real impacta directamente en el consumo, una variable clave para la actividad económica, y plantea interrogantes sobre la dinámica de las próximas negociaciones salariales.