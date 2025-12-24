Una importante petroquímica está al borde del cierre.

Los trabajadores de una importante petroquímica viven una desesperante situación. En el contexto de crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei, la empresa está al borde del cierre y ya lleva casi 250 despidos.

Los propios dueños de Petroquímica Río Tercero SA, de Córdoba, confirmaron la dura situación de la firma, que lleva seis meses paralizada y que redujo fuertemente su plantel en el último tiempo.

Verónica Vara, propietaria de la firma, publicó una “carta abierta a la comunidad de Río Tercero” afirmando que la empresa “enfrenta la posibilidad real del cierre definitivo”.

La Petroquímica se presentó en concurso preventivo de acreedores y anunció su intención de mantener la actividad con unidades menores de actividades de producción química en la ciudad.

"Me dirijo a ustedes en mi carácter de presidenta y accionista mayoritaria de Petroquímica Río Tercero para informar la difícil situación por la que estamos atravesando: Desde el 14 de julio, fecha en la que nos vimos obligados a detener la operación, he trabajado incansablemente junto con mi equipo para lograr la reapertura de la planta", expresó la titular de la empresa.

Y agregó: "Sin embargo, debo comunicar que las actitudes irresponsables adoptadas por parte de algunos dirigentes sindicales (acompañadas por una campaña de ataques e injurias hacia mi persona) han impedido alcanzar una solución al conflicto".

"El estancamiento irracional del conflicto ha derivado en la incapacidad de continuar afrontando los gastos operativos y los salarios, además de la creciente deuda acumulada de la compañía, lo que nos lleva, con profundo dolor, a enfrentar la posibilidad real del cierre definitivo, con todas las consecuencias negativas que ello implica para la comunidad y para el entramado industrial de la región", sumó en el comunicado.

La versión del sindicato

Por su parte, desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP) sostuvieron que la empresa brinda "información falsa" y que no quiere la continuidad de las mesas de negociación sobre la situación de los trabajadores.

Cabe señalar que en octubre de 2024 la empresa despidió a 120 de sus 375 empleados, al cerrar su principal planta, la de TDI (diisocinatao de tolueno). En tanto, en julio de este año, hizo lo propio con otros 124, dejando alrededor de 100 operarios.

Además, desde el gremio calificaron de inaceptable el pago de las indemnizaciones tras los despidos, ya que la firma pretendía pagarlas en más de 120 cuotas.